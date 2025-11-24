Melisa’nın dünya rekoru kıran trajik hikayesi K-pop hayranları ve kriptocuları birbirine düşürdü

Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu BTS’nin, hikayesi kendi yaşamına son veren 15 yaşındaki İzmirli hayranları Melisa’ya dayanan, Twitter’da en çok yorum rekorunu elinde tutan paylaşımına rakip çıktı.

Blok zinciri platformu Solana’nın ağında çıkarılan “World Record Comment” (Dünya Rekoru Yorum) isimli token için açılan paylaşım 1 haftadan kısa sürede 415 bin yoruma ulaştı. Tokenin ani atağına BTS hayranlarından cevap geldi, BTS’nin paylaşımı aynı dönemde 50 binden fazla yorum aldı. BTS gönderisindeki güncel yorum sayısı 728 bine ulaştı.

KRİPTO YATIRIMCILARI VE ‘BTS ARMY’ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu süreçte kripto tokeni World Record Comment yatırımcıları ve BTS’nin hayran topluluğu BTS Army bahsi geçen rekor için mücadele etmeyi sürdürüyor.

MELİSA’YA NE OLDU

2020 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla kendi yaşamına son verdi. Öte yandan Twitter'da Melisa'ya ait olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılan paylaşımlarda babasının kendisini intihara yönlendirdiğine dair paylaşımlar bulunuyor.

ÖLMEDEN ÖNCE HAYRANI OLDUĞU GRUBA YAZDI

BTS hayranı olduğu belirtilen Melisa, hayata gözlerini yummadan kısa süre önce hayranı olduğu grubun sosyal medya hesabındaki bir paylaşımın altına, babasından psikolojik şiddet gördüğünü ve kendi yaşamına son vereceğini yazmıştı. “Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa orada da çok acı çeker miyim? Yoongi korkuyorum, ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?”

MELİSA’NIN HİKAYESİ DÜNYA REKORUNA SEBEP OLDU

Melisa’nın hayatını kaybetmesinin ardından, sadece Twitter hesabında 46 milyondan fazla takipçisi olan BTS grubunun bu paylaşımının yorumlar kısmı, dünya çevresindeki hayranlar tarafından “dertlerinin yazıldığı bir günlük” gibi kullanılmaya başlandı.

하늘 참 멋있다 by suga pic.twitter.com/kUqkJJSL2S — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 5, 2019

Bu durumun başlamasının ardından paylaşımın altı çok hızlı şekilde dolarak, Twitter’da en çok yorum alan gönderi oldu ve bu alanda halen tuttuğu bir dünya rekoruna imza attı. Şu anda paylaşımın altında 728 bin yorum bulunuyor.

KRİPTO YATIRIMCILARI O GÖNDERİYE SAVAŞ AÇTI

Ancak Melisa’nın trajik hikayesiyle dünya rekoruna ulaşan bu gönderiye karşı bir rekabetçi ortaya çıktı. Xet isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Solana ağında işlem gören kripto para platformu pump.fun ‘a çağrı yaparak bu rekoru kırmak için çağrı yaptı. Yapılan çağrı kapsamında “World Record Comment” (Dünya Rekoru Yorum) adında bir token yaratıldı.

let’s set a world record together with the help of @pumpfun and get the most commented / replied tweet on @X!



the current record is held by @BTS_twt at 674,000 comments. pic.twitter.com/YRRrqcTwuo — xet (@xet) November 16, 2025

Kullanıcılar BTS’nin bahsi geçen paylaşımının altındaki yorum sayısını geçmeyi hedefliyor.

1 HAFTADAN KISA SÜREDE 415 BİN YORUMA ULAŞTI

Bu kapsamda “xet” isimli kullanıcı tarafından yapılan ilk paylaşımın altına 1 haftadan kısa sürede 415 bine yakın yorum geldi. İki tarafın en çok yorum alanındaki mücadelesi sürerken Solana ağında işlem gören World Record Comment tokeni x dolar piyasa değerine ulaşmış durumda.

BTS ARMY’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Rekor girişimi kapsamındaki paylaşımda BTS’nin 674 binlik yorum rekoru egale etmek isteniyor olsa ve xet’in gönderisinin altındaki yorumlar çok hızlı şekilde artsa da BTS hayranları da bu alandaki liderliği bırakmak istemediğinden dolayı hayranı oldukları grubun paylaşımının altına akın ediyor. Kripto para topluluğunun 340 bin yorum aldığı dönemde BTS’nin paylaşımı da 50 binden fazla yorum daha alarak 728 bin yoruma ulaştı.