Londra’da seçim depremi kapıda! Epstein krizi sonrası oylar rakiplere kaydı

İngiltere’de seçim atmosferi giderek ısınırken, araştırma şirketi YouGov tarafından yayımlanan son modelleme, başkent Londra’da çarpıcı sonuçlara işaret etti. Çalışmaya göre, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, uzun yıllardır sahip olduğu güçlü konumunu önemli ölçüde kaybedebilir.

7 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde hazırlanan analizde, seçmen davranışında belirgin bir değişim gözlenirken özellikle küçük ve orta ölçekli partilerin yükselişe geçtiği vurgulandı. Buna göre Yeşillerin dört belediyede birinci parti konumuna ulaşabileceği öngörülürken, Reform UK’nin de üç bölgede en yüksek oyu alabileceği tahmin ediliyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Modellemeye göre İşçi Partisi’nin birinci çıktığı belediye sayısı 15’e kadar gerileyebilir. Bu durum, önceki yerel seçimlere kıyasla kayda değer bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca Londra’daki 32 belediyenin yaklaşık yarısında yarışın başa baş geçmesi bekleniyor.

Oy oranlarına ilişkin projeksiyonlar da dikkat çekici. İşçi Partisi’nin yüzde 26 ile ilk sırada kalması beklenirken, bu oran önceki seçimlere göre ciddi bir gerilemeye işaret etti. Muhafazakarların yüzde 17 seviyesine düşeceği tahmin edilirken, Yeşillerin oylarını yüzde 22’ye kadar yükseltebileceği öngörüldü. Reform UK’nin yüzde 14’e ulaşması beklenirken, Liberal Demokratların ise yüzde 15 civarında kalacağı öne sürüldü.

Uzmanlar, seçmen eğilimlerindeki bu değişimde ekonomik koşulların belirleyici rol oynadığını belirtti. Artan yaşam maliyetleri, kamu hizmetlerine yönelik memnuniyetsizlik ve “değişim” talebi, seçmenin tercihlerini yeniden şekillendirdi.

KRİZİN GÖLGESİ SÜRÜYOR

Öte yandan hükümet üzerindeki baskıyı artıran tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Jeffrey Epstein ile bağlantılı iddialar sonrası yaşanan gelişmeler, siyasi atmosferi doğrudan etkiledi.

Başbakan Starmer, ABD’ye büyükelçi olarak atanan Peter Mandelson ile ilgili sürecin hatalı olduğunu kabul ederek kamuoyu önünde sorumluluk üstlenmişti. Parlamentoda yaptığı açıklamada, söz konusu kararın yanlış olduğunu ifade eden Starmer, bu süreçten etkilenenlerden özür dilemişti.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD’de ortaya çıkan yazışmalarda Mandelson’ın Epstein ile yakın ilişkisine dair ifadeler dikkat çekerken, finansal bağlantılar ve tartışmalı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından Mandelson görevlerinden ayrılmış, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Londra’daki seçim yarışının sadece yerel dinamiklerle değil, ulusal ve uluslararası yankı uyandıran krizlerin etkisiyle de şekillendiği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre sonuçlar, İngiltere siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.