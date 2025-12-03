Komşuda vergi isyanı! Halk ayaklandı hükümet geri adım attı

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Zhelyazkov liderliğindeki azınlık hükümeti, Salı günü parlamentoya sunduğu bir bildiriyle bütçe tasarısını geri çekme talebinde bulundu. Hükümet açıklamasında, "Parlamentonun kararının ardından kabine yeni bir bütçe prosedürü başlatacaktır" denildi. Söz konusu tasarı, daha önce 18 Kasım'da bir parlamento komitesi tarafından ilk okumada kabul edilmişti.

Karar, Pazartesi akşamı başkent Sofya başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişinin sokaklara dökülmesinin hemen ardından geldi.

VERGİ ARTIŞLARI VE YOLSUZLUK TEPKİSİ

Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri, hükümetin artan harcamaları karşılamak için sosyal güvenlik primlerini ve temettü vergilerini artırma planlarına sert tepki gösterdi. Protestocuların gündeminde vergi zamlarının yanı sıra devletteki yolsuzluk iddiaları da vardı.

Hükümet, geçtiğimiz hafta sokak gösterilerinin başlaması üzerine muhalefet partileri, sendikalar ve işverenlerle istişarelere daha fazla zaman tanımak amacıyla 2026 harcama planını parlamentoya yeniden sunma sözü vermişti.

ANALİST YORUMU: SÜREÇ ÇALKANTILI OLACAK

Risk istihbarat şirketi Verisk Maplecroft'un Kıdemli Avrupa Analisti Mario Bikaraski, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bütçenin yeniden hazırlanma süreci çalkantılı geçecek; sendikalar, iş dünyası ve kamuoyu süreci çok daha sıkı bir mercek altına alacaktır. Mali disipline ihtiyaç duyulduğu konusunda geniş bir mutabakat var. Ancak vergileri artırmaya yönelik tekrarlanan girişimler, toplumsal gerilimi daha da tırmandırabilir."

EUROYA GEÇİŞ VE EGEMENLİK KAYGISI

Bütçe krizinin arka planında, Bulgaristan'ın para birimi değişikliği de önemli bir rol oynuyor. Bulgar halkının yaklaşık yarısı, Euro'ya geçişe karşı çıkıyor. Karşıt görüşlüler, bu değişimin ulusal egemenliğe zarar vereceğinden ve perakendecilerin ulusal para birimi Lev'den Euro'ya geçişi fırsat bilerek fiyatları artıracağından endişe ediyor.

Bankadan para satın almak için sıraya girdiler

YOKSULLUK SINIRINDAKİLER İÇİN UYARI

Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) aktardığına göre, Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Ivan Krastev Salı günü yaptığı açıklamada, yeni bir bütçenin kabul edilmemesi halinde yoksulluk sınırının altında yaşayanlara yapılan ödemelerin etkileneceği uyarısında bulundu.

Krastev, "Toplumumuzdaki en savunmasız grupların korunmasını sağlamak adına, süreçteki tüm katılımcıların sağduyu ve siyasi irade göstereceğini umuyorum" dedi.