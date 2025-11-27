KKTC Başbakanı'ndan GKRY'nin MEB anlaşmasına tepki

GKRY ile Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması’na (MEB) KKTC Başbakanı Ünal Üstel tepki gösterdi.

Bu anlaşma ile Güney tarafının Kıbrıslı Türkleri yok saydığını belirten Üstel, "KKTC’nin MEB’ini ihlal etmektedir ve KKTC Hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz" dedi.

BAŞBAKAN ÜSTEL'DEN GKRY'YE TEPKİ

Başbakan Üstel, GKRY’nin Lübnan ile yaptığı MEB anlaşmasının, KKTC’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, bu anlaşmayı reddettiklerini ve tanımadıklarını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel

GKRY'nin Türkleri yok sayan adımlarına Erhürman'dan sert tepki

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok sayan bu adım, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini göstermektedir. Ancak bilinmelidir ki, Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez" diyen Üstel açıklamasında şunlara yer verdi: