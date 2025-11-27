KKTC Başbakanı'ndan GKRY'nin MEB anlaşmasına tepki

KKTC Başbakanı'ndan GKRY'nin MEB anlaşmasına tepki
Yayınlanma:
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması’na (MEB) tepki gösterdi. GKRY'nin bu adımının Kıbrıslı Türkleri yok sayma olarak değerlendiren Üstel, "KKTC’nin MEB’ini ihlal etmektedir ve KKTC Hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz" dedi.

GKRY ile Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması’na (MEB) KKTC Başbakanı Ünal Üstel tepki gösterdi.

Bu anlaşma ile Güney tarafının Kıbrıslı Türkleri yok saydığını belirten Üstel, "KKTC’nin MEB’ini ihlal etmektedir ve KKTC Hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz" dedi.

BAŞBAKAN ÜSTEL'DEN GKRY'YE TEPKİ

Başbakan Üstel, GKRY’nin Lübnan ile yaptığı MEB anlaşmasının, KKTC’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, bu anlaşmayı reddettiklerini ve tanımadıklarını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel
KKTC Başbakanı Ünal Üstel

GKRY'nin Türkleri yok sayan adımlarına Erhürman'dan sert tepkiGKRY'nin Türkleri yok sayan adımlarına Erhürman'dan sert tepki

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok sayan bu adım, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini göstermektedir. Ancak bilinmelidir ki, Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez" diyen Üstel açıklamasında şunlara yer verdi:

  • "Ada’da iki egemen devletin adanın kaynaklarından ortak yararlanması yönündeki uzlaşmacı yaklaşımımızı yanlış yorumluyorlarsa bunun bedeli ağır olur. GKRY’nin yıllardır sürdürdüğü ve son aylarda artırdığı silahlanma, Ada’da ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit etmektedir. gerek Türkiye’nin gerekse halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir."
  • "Rum tarafı, silahlanma yoluyla adada hiç bir stratejik dengeyi bozamaz. Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz; ihtiyaç duyulması halinde haklarımızı savunmak için milletçe her türlü adımı atmaya muktediriz. Lübnan’a da hatırlatırız: GKRY’nin tek taraflı hesaplarına ortak olmak ve Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine katkı sağlamak, Lübnan halkının çıkarlarına zarar verir."

Kaynak:DHA

