KKTC Başbakanı'ndan GKRY'nin MEB anlaşmasına tepki
GKRY ile Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması’na (MEB) KKTC Başbakanı Ünal Üstel tepki gösterdi.
Bu anlaşma ile Güney tarafının Kıbrıslı Türkleri yok saydığını belirten Üstel, "KKTC’nin MEB’ini ihlal etmektedir ve KKTC Hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz" dedi.
BAŞBAKAN ÜSTEL'DEN GKRY'YE TEPKİ
Başbakan Üstel, GKRY’nin Lübnan ile yaptığı MEB anlaşmasının, KKTC’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, bu anlaşmayı reddettiklerini ve tanımadıklarını bildirdi.
"Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok sayan bu adım, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini göstermektedir. Ancak bilinmelidir ki, Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez" diyen Üstel açıklamasında şunlara yer verdi:
- "Ada’da iki egemen devletin adanın kaynaklarından ortak yararlanması yönündeki uzlaşmacı yaklaşımımızı yanlış yorumluyorlarsa bunun bedeli ağır olur. GKRY’nin yıllardır sürdürdüğü ve son aylarda artırdığı silahlanma, Ada’da ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit etmektedir. gerek Türkiye’nin gerekse halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir."
- "Rum tarafı, silahlanma yoluyla adada hiç bir stratejik dengeyi bozamaz. Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz; ihtiyaç duyulması halinde haklarımızı savunmak için milletçe her türlü adımı atmaya muktediriz. Lübnan’a da hatırlatırız: GKRY’nin tek taraflı hesaplarına ortak olmak ve Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine katkı sağlamak, Lübnan halkının çıkarlarına zarar verir."
Kaynak:DHA