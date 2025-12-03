Karadeniz’de saldırıya uğramıştı: MIDVOLGA-2 tankeriyle ilgili DGM'den yeni açıklama!

Dün saat 08.00 sıralarında Türkiye’ye 80 mil açıkta Karadeniz’de uluslararası sularda saldırıya uğrayan ve ardından Sinop açıklarında demir atan MIDVOLGA-2 isimli ayçiçek yağı yüklü geminin, yoluna devam etmesi için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Karadeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındı

"13 PERSONELİNDE OLUMSUZ DURUM YOK. SİNOP'A DOĞRU SEYİR EDİYOR"

Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.