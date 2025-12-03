Karadeniz’de saldırıya uğramıştı: MIDVOLGA-2 tankeriyle ilgili DGM'den yeni açıklama!

Karadeniz’de saldırıya uğramıştı: MIDVOLGA-2 tankeriyle ilgili DGM'den yeni açıklama!
Yayınlanma:
Rusya'dan Gürcistan'a giderken Karadeniz’deki uluslararası sularda saldırıya uğrayan ayçiçek yağı yüklü ‘MIDVOLGA-2’ isimli gemi, Sinop açıklarında yoluna devam etmek için uzman ekipleri bekliyor.

Dün saat 08.00 sıralarında Türkiye’ye 80 mil açıkta Karadeniz’de uluslararası sularda saldırıya uğrayan ve ardından Sinop açıklarında demir atan MIDVOLGA-2 isimli ayçiçek yağı yüklü geminin, yoluna devam etmesi için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Karadeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındıKaradeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındı

"13 PERSONELİNDE OLUMSUZ DURUM YOK. SİNOP'A DOĞRU SEYİR EDİYOR"

Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Dünya
Gaz yok kriz kapıda! AB Rus gazını resmen yasakladı
Gaz yok kriz kapıda! AB Rus gazını resmen yasakladı
Trump Somalili göçmenleri istemediğini söyledi: Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar
Trump Somalili göçmenleri istemediğini söyledi: Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar