İsviçre'de Türk mafyası alarmı! Emniyetin başındaki isim açıkladı

İsviçre'de Türk mafyası alarmı! Emniyetin başındaki isim açıkladı
Yayınlanma:
İsviçre Federal Polisi Başkanı Eva Wildi-Cortés, Türk mafyasının Almanya’dan İsviçre’ye yayıldığını ve şiddet eğiliminin arttığını açıkladı.

İsviçre Federal Polisi (Fedpol) Başkanı Eva Wildi-Cortés, Türk organize suç örgütlerinin Almanya’dan İsviçre’ye doğru genişlediğini açıkladı. Pazar günü İsviçte'de devlet kanalı SRF'ye konuşan Wildi-Cortés, "Türk mafyasının yükselişte olduğunu görüyoruz" dedi.

Wildi-Cortés, örgüt içinde kuşak değişimi yaşandığını ve yeni neslin çok daha şiddet yanlısı olduğunu vurguladı. “Yeni kuşağın silahlı çatışmalarla hesaplaştığını gözlemliyoruz” diyen Wildi-Cortés, Almanya’daki sokak çatışmalarının benzerlerinin artık İsviçre’de de görüldüğünü belirtti.

1741372865420.jpg
Eva Wildi-Cortés

İsviçre’de rakip suç grupları arasında açık şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken Eva Wildi-Cortés, “Uyuşturucu ticareti çok kârlı bir iş. Herkes yeterince kazandığı sürece ortam görece sakin kalıyor” dedi.

İsviçreli dev saat firmasının Türkiye mağazalarında grev sürüyor!İsviçreli dev saat firmasının Türkiye mağazalarında grev sürüyor!

Wildi-Cortés, İsviçre’nin yalnızca bir uyuşturucu geçiş güzergâhı değil, aynı zamanda hedef pazar olduğunu vurguladı. Bu nedenle sadece uyuşturucunun ele geçirilmesinin yetmediğini, suç ağlarının finansal yapılarının da çökertilmesi gerektiğini söyledi.

KARA PARANIN YÜZDE 98'İ AKLANIYORMUŞ!

Avrupa Polis Teşkilatı'nın verilerine göre, organize suçlardan elde edilen gelirlerin yalnızca yüzde 2’sine el konulabiliyor. Kalan kısmın ise yasal ekonomi içine aklandığı tahmin ediliyor. Bu durumun İsviçre için de geçerli olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Dünya
İnsanlara makyaj yaptılar 'Robot' diye fuara götürdüler
İnsanlara makyaj yaptılar 'Robot' diye fuara götürdüler
Trump mülteci dosyalarını yeniden açıyor
Trump mülteci dosyalarını yeniden açıyor