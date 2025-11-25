İsviçre'de Türk mafyası alarmı! Emniyetin başındaki isim açıkladı

İsviçre Federal Polisi (Fedpol) Başkanı Eva Wildi-Cortés, Türk organize suç örgütlerinin Almanya’dan İsviçre’ye doğru genişlediğini açıkladı. Pazar günü İsviçte'de devlet kanalı SRF'ye konuşan Wildi-Cortés, "Türk mafyasının yükselişte olduğunu görüyoruz" dedi.

Wildi-Cortés, örgüt içinde kuşak değişimi yaşandığını ve yeni neslin çok daha şiddet yanlısı olduğunu vurguladı. “Yeni kuşağın silahlı çatışmalarla hesaplaştığını gözlemliyoruz” diyen Wildi-Cortés, Almanya’daki sokak çatışmalarının benzerlerinin artık İsviçre’de de görüldüğünü belirtti.

Eva Wildi-Cortés

İsviçre’de rakip suç grupları arasında açık şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken Eva Wildi-Cortés, “Uyuşturucu ticareti çok kârlı bir iş. Herkes yeterince kazandığı sürece ortam görece sakin kalıyor” dedi.

Wildi-Cortés, İsviçre’nin yalnızca bir uyuşturucu geçiş güzergâhı değil, aynı zamanda hedef pazar olduğunu vurguladı. Bu nedenle sadece uyuşturucunun ele geçirilmesinin yetmediğini, suç ağlarının finansal yapılarının da çökertilmesi gerektiğini söyledi.

KARA PARANIN YÜZDE 98'İ AKLANIYORMUŞ!

Avrupa Polis Teşkilatı'nın verilerine göre, organize suçlardan elde edilen gelirlerin yalnızca yüzde 2’sine el konulabiliyor. Kalan kısmın ise yasal ekonomi içine aklandığı tahmin ediliyor. Bu durumun İsviçre için de geçerli olduğu belirtildi.