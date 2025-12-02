İsrail tanklarla Suriye’ye girdi: Şam’dan uluslararası çağrı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesinde yeni bir askeri harekat gerçekleştirdiğini bildirdi. Habere göre, üç tank ve iki Hummer aracından oluşan bir İsrail birliği, Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays'ın en yüksek noktasına ilerledi.

İSRAİL İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

SANA, İsrail güçlerinin daha önce de Kuneytra'nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batısına ve El-Duvaye'nin batı kenarlarına doğru ilerleme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

ŞAM'DAN TEPKİ VE ÇAĞRI

Şam’daki HTŞ yönetimi, bu tür operasyonları 1974 Anlaşması’nın ihlali olarak nitelendiriyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.