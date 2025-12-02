İsrail tanklarla Suriye’ye girdi: Şam’dan uluslararası çağrı

İsrail tanklarla Suriye’ye girdi: Şam’dan uluslararası çağrı
Yayınlanma:
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalında Tel Ebu Kubays bölgesine tanklarla girerek askeri ihlalleri sürdürdüğünü duyurdu. Şam yönetimi İsrail saldırganlığına karşı uluslararası topluma çağrısını yineledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesinde yeni bir askeri harekat gerçekleştirdiğini bildirdi. Habere göre, üç tank ve iki Hummer aracından oluşan bir İsrail birliği, Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays'ın en yüksek noktasına ilerledi.

Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtıSuriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı

İSRAİL İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

SANA, İsrail güçlerinin daha önce de Kuneytra'nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batısına ve El-Duvaye'nin batı kenarlarına doğru ilerleme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İsrail'e ait 8 savaş uçağı Suriye semalarında sorti yaptıİsrail'e ait 8 savaş uçağı Suriye semalarında sorti yaptı

ŞAM'DAN TEPKİ VE ÇAĞRI

Şam’daki HTŞ yönetimi, bu tür operasyonları 1974 Anlaşması’nın ihlali olarak nitelendiriyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

