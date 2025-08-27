İsrail Şam'ın güneyine bomba yağdırdı!
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
İsrail ve Suriye arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu, Şam'ın yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İSRAİL SURİYE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
İsrail'den havalanan savaş uçakları, Şam'ın güneyinde yer alan Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda saldırı düzenledi.
Saldırıya ilişkin Suriye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
DÜN AYNI BÖLGE 6 ASKER ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan salı günü öğlen saatlerinde İsrail'in aynı bölgeye düzenlediği saldırılarda Suriyeli 6 asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak:AA