İsrail Şam'ın güneyine bomba yağdırdı!

İsrail Şam'ın güneyine bomba yağdırdı!
Yayınlanma:
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ve Suriye arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu, Şam'ın yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL SURİYE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail'den havalanan savaş uçakları, Şam'ın güneyinde yer alan Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin Suriye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜN AYNI BÖLGE 6 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan salı günü öğlen saatlerinde İsrail'in aynı bölgeye düzenlediği saldırılarda Suriyeli 6 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak:AA

Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Dünya
7 bin metrede mahsur kalan dağcı halen aranıyor
7 bin metrede mahsur kalan dağcı halen aranıyor
Trump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklar
Trump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklar