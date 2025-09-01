İsrail aynı hastaneyi 14. kez vurdu
İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana 14. kez hedef alındı.
Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Aksa Şehitleri Hastanesi'ni çevreleyen duvarın içindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenledi.
14. KEZ HEDEF ALINDI
Açıklamada, hastanenin daha önce 13 kez vurulduğu hatırlatılarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu saldırının 14'üncü olduğu belirtildi.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunarak, savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması, kentteki hastaneler ve sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talebinde bulundu.