İsrail aynı hastaneyi 14. kez vurdu

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Aksa Şehitleri Hastanesi'ni çevreleyen duvarın içindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenledi.

14. KEZ HEDEF ALINDI

Açıklamada, hastanenin daha önce 13 kez vurulduğu hatırlatılarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu saldırının 14'üncü olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunarak, savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması, kentteki hastaneler ve sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talebinde bulundu.