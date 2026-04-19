İran’dan gerilime karşı net tavır: Savaş istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz

Yayınlanma:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaş peşinde olmadığını belirterek, “haklarımızı talep ediyoruz” mesajı verdi. ABD ve İsrail’in bölgedeki politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, İran’ın çatışmayı başlatan taraf olmadığını ve “onurlu bir şekilde barışa ulaşmayı hedeflediklerini” söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede artan bölgesel gerilimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin savaş istemediğini vurguladı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın (ISNA) aktardığına göre Pezeşkiyan, Spor ve Gençlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği denetim ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, yönetimlerine yönelik eleştirileri görmezden gelmediklerini ifade ederken, dış tehditler karşısında toplumun birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. ABD ve İsrail’in bölgedeki politikalarını eleştiren İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin “bölgede istikrarsızlık ve terör ortamı oluşturduğunu” savundu.

"KRİZİN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yaklaşımını da değerlendiren Pezeşkiyan, bu tutumun herhangi bir hukuki veya meşru dayanağının bulunmadığını söyledi.

“Savaş peşinde değiliz, yalnızca haklarımızı talep ediyoruz” diyen Pezeşkiyan, İran’ın çatışmayı başlatan taraf olmadığını ve mevcut krizin sorumlusu olmadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı, ülkesinin hedefinin çatışmayı büyütmek değil, “onurlu bir şekilde sona erdirmek” olduğunu da sözlerine ekledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

