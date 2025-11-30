İki ülke arasındaki gerginlik sahneye sıçradı: Konseri yarıda kesildi

Kyodo ajansının haberine göre, "One Piece" animesinin tema şarkısını seslendiren Japon şarkıcı Otsuki Maki, Bandai Namco Festivali'nde iki gün performans sergilemek üzere Şanghay'a gitti.

Otsuki'nin performansı esnasında şarkının ortasında ışıklar ve sesler kesildi, konser sonlandırıldı. Müzisyenin şarkı söylerken aniden ışıkların kapandığı, müziğin durduğu ve sahneden indirildiği belirtildi.

Şarkıcının menajeri, Otsuki'nin "kaçınılmaz sebepler dolayısıyla performansı aniden durdurmak zorunda kaldığını" ve aynı sebeple ikinci konserinin de iptal edildiğini bildirdi.

Etkinliği düzenleyen Japon şirket Bandai Namco Holdings de cuma günü başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan anime etkinliğinin, "çeşitli faktörlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından" iptal edildiğini açıkladı.

Olay, Çin'de Japon sanatçıların katıldığı etkinlikleri etkileyen diplomatik gerilimin son örneği olarak kayıtlara geçti.

Daha önce pop şarkıcı Ayumi Hamasaki, piyanist Hiromi Uehara ve müzikal "Pretty Guardian Sailor Moon" da Çin'deki programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı.

TAKAİÇİ'NİN TAYVAN'A İLİŞKİN SÖZLERİ

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.