Hong Kong'daki yangın faciasında ikinci gün! Ölü sayısı 55'e yükseldi: 279 kişi kayıp

Çin'in Hong Kong’un Tai Po semtindeki Wang Fuk Court adlı sekiz bloktan oluşan yüksek katlı konut kompleksinde 26 Kasım 2025 günü başlayan büyük yangın, şehrin son yıllardaki en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Öğleden sonra başlayan alevlerin kaynağının, binalardan birinde yürütülen dış cephe tadilatı sırasında kurulu bulunan bambu iskele olduğu belirtildi. Yangının rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede iskeleyi saran yanıcı malzemelere sıçradığı ve bu nedenle katlar boyunca hızla yayıldığı ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKSELDİ, 279 KİŞİ KAYIP

İtfaiye ekipleri olayın hemen ardından en yüksek tehlike seviyesi olan “seviye 5” alarmı verdi. Ancak bina dış yüzeyindeki plastik örtüler ve standartlara aykırı pencere izolasyon malzemelerinin alevlenmesi, müdahaleyi güçleştirdi. Kompleksin sekiz bloğunda farklı noktalarda aynı anda yükselen alevler nedeniyle yüzlerce kişi dairelerinde mahsur kaldı.

Gece boyunca süren çalışmaların ardından acı bilanço sabaha karşı netleşmeye başladı. Resmi makamlar, hayatını kaybedenlerin sayısının 55’e yükseldiğini açıkladı. Yüzlerce kişi yangından yaralı olarak kurtarıldı, bazıları ağır yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan yaklaşık 279 kişiye ulaşılamadığı, bu nedenle kayıp listelerinin sürekli güncellendiği bildirildi. Alevlerden kaçmayı başaran yaklaşık 900 kişi ise geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

İSKELENİN ETRAFINDAKİ KAPLAMALAR FELAKETE YOL AÇMIŞ

Yangının kesin çıkış nedeni ve sorumluları üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Polis, tadilat işlerinden sorumlu inşaat şirketinin iki yöneticisi ile bir mühendislik danışmanını, yangının yayılmasında rol oynadığı ileri sürülen standart dışı malzemeler ve güvenlik ihlalleri nedeniyle “ağır ihmalle adam öldürme” şüphesiyle gözaltına aldı. Yetkililer, özellikle bambu iskelenin etrafındaki yanıcı kaplamaların yönetmeliklere uymadığını ve yangının hızla büyümesine doğrudan katkı sağladığını açıkladı.

1996’DAKİ YANGINDAN SONRA EN BÜYÜĞÜ

Facia, Hong Kong’da 1996’daki Garley Building yangınından bu yana en ölümcül bina yangını olarak nitelendi. Kamuoyunda bina güvenliği, iskele sistemleri ve tadilat süreçlerindeki denetim eksiklikleri üzerine geniş çaplı tartışmalar başladı. Hükümet, benzer risk taşıyan tüm konut projelerinde acil denetim yapılacağını duyurdu. Öte yandan, şehirde hala yaygın şekilde kullanılan bambu iskele uygulamasının geleceği de yeniden sorgulanmaya başlandı.

Arama kurtarma operasyonları sürerken, yetkililer soruşturmanın kapsamının genişletileceğini ve özellikle tadilat süreçlerindeki güvenlik ihmallerinin ayrıntılı biçimde inceleneceğini ifade etti. Evlerini kaybeden ailelere destek sağlanırken, yangının ardından hem yasal düzenlemelerin hem de yapı güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi gerektiğine yönelik çağrılar giderek güçleniyor.