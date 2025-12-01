Gazze'de can kaybı 70 bini aştı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına dair güncel veriler paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 112'ye, yaralıların sayısı ise 170 bin 986'ya ulaştı.

ATEŞKES SONRASI KAYIPLAR

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana düzenlenen İsrail saldırıları ve enkaz çalışmalarının sonuçları da ağır. Bu süreçte toplam 356 kişinin yaşamını yitirdiği, 909 kişinin yaralandığı ve enkaz altından da 616 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Özellikle son 24 saatte, enkaz altından çıkarılan 9 Filistinlinin naaşı ile 1 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Netanyahu hakim karşısına çıktı

ATEŞKESİN ARKA PLANI

Ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın planın ilk aşamasını onayladığını duyurmasıyla devreye girmişti. Ancak İsrail ordusunun, varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunduğu belirtiliyor.