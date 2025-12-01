Netanyahu hakim karşısına çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından 'yolsuzluk' davaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı. Netanyahu'nun duruşmada yarın yapılacak oturumun ertelenmesini talep ettiği belirtildi.
YARIN YAPILACAK DURUŞMANIN İPTALİNİ TALEP ETTİ
Duruşmada, Başbakan Netanyahu'nun diplomatik ve güvenlik görüşmeleri gerekçesiyle yarın yapılacak oturumun ertelenmesini talep ettiği bildirildi.
NETANYAHU'NUN AF TALEBİNE DEĞİNİLMEDİ
Mahkeme heyetinin, talebin değerlendirileceğini öğrenildi. Ayrıca duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına ise değinilmediği ifade edildi.