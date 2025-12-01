Netanyahu hakim karşısına çıktı

Netanyahu hakim karşısına çıktı
Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından yolsuzluk davaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından 'yolsuzluk' davaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı. Netanyahu'nun duruşmada yarın yapılacak oturumun ertelenmesini talep ettiği belirtildi.

New York Times'tan çarpıcı iddia: Netenyahu hakkındaki yakalama kararı geri çekilecekNew York Times'tan çarpıcı iddia: Netenyahu hakkındaki yakalama kararı geri çekilecek

Netenyahu'nun bakanların telefonlarını dinlettiği ortaya çıktıNetenyahu'nun bakanların telefonlarını dinlettiği ortaya çıktı

YARIN YAPILACAK DURUŞMANIN İPTALİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada, Başbakan Netanyahu'nun diplomatik ve güvenlik görüşmeleri gerekçesiyle yarın yapılacak oturumun ertelenmesini talep ettiği bildirildi.

NETANYAHU'NUN AF TALEBİNE DEĞİNİLMEDİ

Mahkeme heyetinin, talebin değerlendirileceğini öğrenildi. Ayrıca duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına ise değinilmediği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Dünya
O ülkenin vatandaşları artık Rusya'ya vizesiz girebilecek
O ülkenin vatandaşları artık Rusya'ya vizesiz girebilecek
Kıbrıs Rum Kesmi'nde bacağında kramp nedeniyle hastaneye kaldırılan turistin gizlice kalbini çıkarmışlar!
Kıbrıs Rum Kesmi'nde bacağında kramp nedeniyle hastaneye kaldırılan turistin gizlice kalbini çıkarmışlar!