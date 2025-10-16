Gazze için uluslararası güç kuruluyor: Güvenliği sağlayacak üç ülke hazırda bekliyor

Gazze için uluslararası güç kuruluyor: Güvenliği sağlayacak üç ülke hazırda bekliyor
Yayınlanma:
ABD’li savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan, Azerbaycan ve Endonezya, Gazze Şeridi’nde kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında asker gönderebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkeler “asker tedariki için başlıca adaylar” olarak tanımlansa da, şu ana kadar hiçbiri bu misyona personel sağlamayı resmen taahhüt etmedi.

Mevcut bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, raporda ülkelerin "asker tedariki için başlıca adaylar" olarak tanımlandığını, ancak henüz hiçbir ülkenin girişim için personel sağlamayı taahhüt etmediği belirtildi.

b-251016028.jpg

Trump'ın danışmanlarından biri çarşamba günü yaptığı açıklamada, Endonezya ve Azerbaycan'ın, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker gönderebilecek iki ülke olduğunu söyledi.

thumbs-b-c-325962f8d954ae5bc0934f2974d06c97.jpg

Endonezya, şimdiye kadar bu çabaya asker göndermeyi açıkça teklif eden tek ülke oldu ve Gazze'ye 20.000 asker gönderebileceğini, bunun BM tarafından yetkilendirilen bir barışı koruma misyonu altında olacağını söyledi ancak bu, Trump'ın ISF'yi öngören planında belirtilmedi.

Politico'nun kaynak göstermeden aktardığına göre, ateşkesi izlemek için ABD askerlerinin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır askerleri de İsrail içindeki bir üste konuşlandırılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

