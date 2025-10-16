Gazze için uluslararası güç kuruluyor: Güvenliği sağlayacak üç ülke hazırda bekliyor

Mevcut bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, raporda ülkelerin "asker tedariki için başlıca adaylar" olarak tanımlandığını, ancak henüz hiçbir ülkenin girişim için personel sağlamayı taahhüt etmediği belirtildi.

Trump'ın danışmanlarından biri çarşamba günü yaptığı açıklamada, Endonezya ve Azerbaycan'ın, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker gönderebilecek iki ülke olduğunu söyledi.

Endonezya, şimdiye kadar bu çabaya asker göndermeyi açıkça teklif eden tek ülke oldu ve Gazze'ye 20.000 asker gönderebileceğini, bunun BM tarafından yetkilendirilen bir barışı koruma misyonu altında olacağını söyledi ancak bu, Trump'ın ISF'yi öngören planında belirtilmedi.

Politico'nun kaynak göstermeden aktardığına göre, ateşkesi izlemek için ABD askerlerinin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır askerleri de İsrail içindeki bir üste konuşlandırılacak.