Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından büyüklüğü önce 6,8 olarak açıklanan, daha sonra 6,9 olarak güncellenen deprem yine Mindanao adasında meydana geldi.

Depremin konumuna ilişkin paylaşılan harita

Son depreme ilişkin henüz bir can ve mal kaybı açıklaması yapılmadı.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Edinilen yeni bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından da deprem 6,9 büyüklüğünde açıklandı. Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi (GFZ) verilerine göre, deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. Bu arada, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tsunami uyarısı yayımladı ve kıyı bölgelerindeki insanların derhal daha yüksek yerlere tahliye edilmesini ve iç kesimlere taşınmasını tavsiye etti.

NE OLMUŞTU

Pasifik Okyanusu’nda, şiddetli depremler yaşandığı gerekçesiyle “ateş çemberi” olarak adlandırılan bölgede bulunan Filipinler’de cuma günü Mindanao bölgesinde 7,5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde en az bir kişi hayatını kaybetti ve tsunami uyarısı yapıldı. Daha sonra tsunami uyarısı kaldırıldı. Bu depremin etkileri sürerken 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.