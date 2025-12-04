Eurovision’da kritik gün: İsrail için ne karar çıkacak?

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması’nın geleceğini belirleyecek kritik karar için bugün Cenevre’de toplanıyor. 4 Aralık Perşembe günü (bugün) gerçekleşecek zirvenin ana gündem maddesi, İsrail’in gelecek yıl yarışmaya katılıp katılmayacağı.

4 ÜLKEDEDEN BOYKOT RESTİ

Gazze'deki savaşın gölgesinde geçen süreçte, Eurovision sahnesi bir krizin merkezi haline geldi. İsrail’in yarışmadan men edilmesini talep eden Slovenya, İrlanda, İspanya ve Hollanda yayıncıları, EBU’ya rest çekti. Bu ülkeler, İsrail’in yarışmaya kabul edilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklarını açıkladı.

ÜYELERİN OYLAMASINA SUNULACAK

Geçtiğimiz yıl yarışmayı ikinci sırada tamamlayan İsrail hakkında, oylarını hükümet destekli tanıtım çalışmalarıyla artırdığı yönünde ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine harekete geçen EBU, hükümetlerin ve dış grupların yarışmacıları aşırı şekilde tanıtarak oyları etkilemesini engellemeyi hedefleyen yeni kurallar hazırladı.

Toplantıda, bu yeni kuralların yeterli olup olmadığı tartışılacak. Eğer yetersiz bulunursa, İsrail’in yarışmadaki varlığı üyelerin oylamasına sunulacak.

Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek

ALMANYA VE AVUSTURYA’DAN İSRAİL’E DESTEK

Boykot tehditlerine karşı Almanya’dan İsrail’e destek geldi. Almanya Kültür Bakanı Wolfram Weimer, İsrail’in yarışmadan çıkarılması halinde Almanya’nın da Eurovision’a katılmaması gerektiğini savundu. Yarışmanın ev sahibi konumundaki Avusturya’nın yayıncısı ORF de İsrail’in katılımını destekleyen tarafta yer alıyor.

İsrail kamu yayıncısı KAN ise 2026 yılı için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Şarkı seçimi sürecini yenileyeceklerini duyuran KAN yetkilileri, konuyla ilgili görüşlerini bugünkü toplantıda sunacak.

Tüm gözler, Eurovision’ın geleceğini şekillendirecek Cenevre’den çıkacak kararda.