Eurovision’da kritik gün: İsrail için ne karar çıkacak?

Eurovision’da kritik gün: İsrail için ne karar çıkacak?
Yayınlanma:
Bazı ülkelerin boykot restinin ardından, bugün İsrail’in Eurovision’a katılımı görüşülecek. Birçok ülke İsrail kabul edilirse yarışmadan çekileceğini açıklarken, kararın ne olacağı merakla bekleniyor.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması’nın geleceğini belirleyecek kritik karar için bugün Cenevre’de toplanıyor. 4 Aralık Perşembe günü (bugün) gerçekleşecek zirvenin ana gündem maddesi, İsrail’in gelecek yıl yarışmaya katılıp katılmayacağı.

4 ÜLKEDEDEN BOYKOT RESTİ

Gazze'deki savaşın gölgesinde geçen süreçte, Eurovision sahnesi bir krizin merkezi haline geldi. İsrail’in yarışmadan men edilmesini talep eden Slovenya, İrlanda, İspanya ve Hollanda yayıncıları, EBU’ya rest çekti. Bu ülkeler, İsrail’in yarışmaya kabul edilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklarını açıkladı.

israil-eurovision.jpg

ÜYELERİN OYLAMASINA SUNULACAK

Geçtiğimiz yıl yarışmayı ikinci sırada tamamlayan İsrail hakkında, oylarını hükümet destekli tanıtım çalışmalarıyla artırdığı yönünde ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine harekete geçen EBU, hükümetlerin ve dış grupların yarışmacıları aşırı şekilde tanıtarak oyları etkilemesini engellemeyi hedefleyen yeni kurallar hazırladı.

Toplantıda, bu yeni kuralların yeterli olup olmadığı tartışılacak. Eğer yetersiz bulunursa, İsrail’in yarışmadaki varlığı üyelerin oylamasına sunulacak.

srael-eurovision.webp

Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destekAlman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek

ALMANYA VE AVUSTURYA’DAN İSRAİL’E DESTEK

Boykot tehditlerine karşı Almanya’dan İsrail’e destek geldi. Almanya Kültür Bakanı Wolfram Weimer, İsrail’in yarışmadan çıkarılması halinde Almanya’nın da Eurovision’a katılmaması gerektiğini savundu. Yarışmanın ev sahibi konumundaki Avusturya’nın yayıncısı ORF de İsrail’in katılımını destekleyen tarafta yer alıyor.

İsrail kamu yayıncısı KAN ise 2026 yılı için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Şarkı seçimi sürecini yenileyeceklerini duyuran KAN yetkilileri, konuyla ilgili görüşlerini bugünkü toplantıda sunacak.

Tüm gözler, Eurovision’ın geleceğini şekillendirecek Cenevre’den çıkacak kararda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Dünya
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!
Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!
Hitler'in jest ve mimiklerini birebir taklit etti! Alman ırkçılığı hortladı
Hitler'in jest ve mimiklerini birebir taklit etti! Alman ırkçılığı hortladı