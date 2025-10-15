Eski başbakan öldü: Halk sokağa döküldü

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga'nın 80 yaşında hayatını kaybetmesiyle halk sokağa döküldü.

Hint gazetesi Mathrubhumi'nin haberine göre Odinga, Hindistan'ın güneyindeki Kochi kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Odinga'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kenya siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Odinga, beş kez cumhurbaşkanı seçimlerine katılmasına rağmen seçilememişti.

DEMOKRASİ VE REFORM SAVUNUCUSUYDU

Odinga, Kenya'da 1991 yılında çok partili demokrasinin kabul edilmesinde ve 2010 yılında yeni anayasanın hazırlanmasında önemli rol oynamıştı.

Demokrasi ve reform savunucusu olarak bilinen Odinga, 2007'deki tartışmalı seçimlerin ardından ülke çapında protestolara öncülük etmişti.

Kenya'nın ilk başkan yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olan Raila Odinga, ölümüne kadar Doğu Afrika siyasetinde etkili bir figür olarak kalmaya devam etti.