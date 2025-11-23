Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı.

GAZZE’DE ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

