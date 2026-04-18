Efsanevi burger zincirine kayyum atandı: Kepenkler birer birer iniyor!

Bir dönem İngiltere fast food piyasasında fırtınalar estiren MEATliquor derinleşen küresel ekonomik krizin son kurbanı oldu. Artan işletme maliyetleri ve enerji faturalarıyla boğuşan ünlü marka geçtiğimiz ay Londra’daki 8 şubesinden 5’ini kapatmak zorunda kalmıştı.

Ayakta tutulmaya çalışılan son 3 restoran için de beklenen acı haber geldi ve şirket yönetimi resmen kayyumlara devredildi.

MALİYET KISKACI DEV MARKAYI YUTTU

Markanın kurucusu Scott Collins yaşanan çöküşün bireysel bir başarısızlık değil sektörün genel bir krizi olduğunu vurguladı. Collins KDV oranlarındaki artışın kira bedellerindeki fahiş yükselişin ve et fiyatlarındaki tırmanışın işletmeleri nefessiz bıraktığını ifade etti.

Jeopolitik gerilimlerin ve ulaşım sektöründeki grevlerin de süreci hızlandırdığını belirten iş insanı bugün hayatta kalmaya çalışan her işletmenin imkansızı başarmaya çalıştığını dile getirdi.

BİR KAMYONETLE BAŞLAYAN EFSANE SONA ERİYOR

MEATliquor’un hikayesi aslında 2009 yılında mütevazı bir burger aracıyla sokak lezzeti olarak başlamıştı. Kısa sürede yakaladığı popülarite sayesinde 13 şubeli uluslararası bir zincire dönüşen marka başarı öyküsüyle sektöre ilham vermişti. Ancak 15 yıl önce bir kamyonette başlayan bu görkemli yolculuk bugün finansal dar boğazın içinde bir varlık mücadelesine ve yönetim krizine dönüştü.

PANDEMİ SONRASI TOPARLANMA HAYAL OLDU

Burger sektöründe ardı ardına gelen iflaslar ve küçülme kararları pandemi sonrası dönemde beklenen ekonomik baharın gelmediğini açıkça kanıtlıyor. Tüketici alışkanlıklarının hızla değişmesi ve ham madde tedariğindeki öngörülemez maliyet artışları sokak lezzetinden doğan dev zincir yapılarını sürdürülemez bir noktaya getirdi.

MEATliquor’un içine girdiği kayyum süreci İngiltere’deki yeme-içme sektörü için karanlık bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.