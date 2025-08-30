Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan uyarı: Vakalar yeniden görüldü

Yayınlanma:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika başta olmak üzere birçok ülkede kolera vakalarının yeniden artışa geçtiğini ve sağlık sistemleri üzerindeki yükün giderek ağırlaştığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika başta olmak üzere birçok ülkede kolera vakalarının yeniden artışa geçtiğini duyurdu.

DSÖ’nün bu hafta yayımladığı son rapora göre, yıl başından bu yana dünya genelinde 382 binden fazla kolera vakası ve yaklaşık 4 bin 500 ölüm kaydedildi.

Temmuz ayında bildirilen 67 bini aşkın yeni vaka, Haziran ayına göre yüzde 2’lik artışa işaret ediyor.

AFRİKA ÜLKELERİ ALARM VERİYOR

Raporda, çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler, seller ve iklim değişikliğinin, salgınları derinleştirdiği, kırsal ve altyapısı yetersiz bölgelerde tedaviye erişimin gecikmesinin ölümleri artırdığı vurgulandı. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Nijerya, en fazla can kaybının görüldüğü ülkeler arasında yer aldı.

"AŞI STOKU DÜŞTÜ"

DSÖ, ayrıca ağızdan uygulanan kolera aşısı stokunun küresel düzeyde 5 milyon dozluk acil eşik seviyesinin altında olduğunu ve 4,1 milyon doza düştüğünü kaydetti. Raporda, bu seviyenin, salgınların önlenmesi için gerekli aşılama kampanyalarının önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

“Kolera riskinin küresel ölçekte çok yüksek” olduğu uyarısının yapıldığı raporda, uluslararası toplumun olası bir salgına daha fazla kaynak ayırması gerektiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

