Devlet başkanı bir anda kayboldu

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun 28 Kasım'daki Umman ziyareti, ardından yaşanan gizemli sessizlik nedeniyle spekülasyon konusu oldu. Belarus devlet medyası başlangıçta ziyareti duyurmuş ve ikili ilişkiler ile iş birliği alanlarının görüşüleceğini açıklamıştı.

BİLGİLER ANİDEN SİLİNDİ

Ancak Lukashenko'nun Muscat'a varışı ve Umman Yatırım Kurumu Başkanı tarafından karşılanmasına dair kısa bir haberden sonra, hem Belarus hem de Umman'ın resmi haber kaynaklarından ziyarete dair tüm bilgiler aniden kaldırıldı. Ziyaretin gündemi veya sonuçları hakkında hiçbir açıklama yapılmadı.

SESSİZLİK SPEKÜLASYONLARI ARTTIRDI

Bu ani sessizlik, "Lukashenko kayboldu" gibi başlıklarla sosyal medyada ve muhalif Belarus medyasında hızla spekülasyonlara yol açtı. Belarus Birleşik Geçiş Kabinesi Başkan Yardımcısı Pavel Latushka, ziyaretin ne devlet ne de resmi bir ziyaret statüsünde olduğunu, şeref kıtası veya üst düzey karşılama gibi protokol unsurlarının bulunmadığını iddia etti.

ZİYARETİN AKIBETİ BELİRSİZ

Her iki tarafın da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmaması, ziyaretin akıbeti ve amacı hakkındaki soru işaretlerini artırmaya devam ediyor. Lukashenko'nun Umman ziyareti gizemini koruyor.