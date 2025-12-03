Devlet başkanı bir anda kayboldu

Yayınlanma:
Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun Umman'a yaptığı ziyaretin, resmi kaynaklardan tüm detayların silinmesi ve herhangi bir bilgi paylaşılmaması nedeniyle akıbeti belirsizliğini koruyor. Sessizlik, sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun 28 Kasım'daki Umman ziyareti, ardından yaşanan gizemli sessizlik nedeniyle spekülasyon konusu oldu. Belarus devlet medyası başlangıçta ziyareti duyurmuş ve ikili ilişkiler ile iş birliği alanlarının görüşüleceğini açıklamıştı.

BİLGİLER ANİDEN SİLİNDİ

Ancak Lukashenko'nun Muscat'a varışı ve Umman Yatırım Kurumu Başkanı tarafından karşılanmasına dair kısa bir haberden sonra, hem Belarus hem de Umman'ın resmi haber kaynaklarından ziyarete dair tüm bilgiler aniden kaldırıldı. Ziyaretin gündemi veya sonuçları hakkında hiçbir açıklama yapılmadı.

Trump, Belarus'un yakında çok sayıda tutukluyu serbest bırakabileceğini söylediTrump, Belarus'un yakında çok sayıda tutukluyu serbest bırakabileceğini söyledi

SESSİZLİK SPEKÜLASYONLARI ARTTIRDI

Bu ani sessizlik, "Lukashenko kayboldu" gibi başlıklarla sosyal medyada ve muhalif Belarus medyasında hızla spekülasyonlara yol açtı. Belarus Birleşik Geçiş Kabinesi Başkan Yardımcısı Pavel Latushka, ziyaretin ne devlet ne de resmi bir ziyaret statüsünde olduğunu, şeref kıtası veya üst düzey karşılama gibi protokol unsurlarının bulunmadığını iddia etti.

Trump Lukashenko ile telefonda görüştü: Övgüler dizdiTrump Lukashenko ile telefonda görüştü: Övgüler dizdi

ZİYARETİN AKIBETİ BELİRSİZ

Her iki tarafın da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmaması, ziyaretin akıbeti ve amacı hakkındaki soru işaretlerini artırmaya devam ediyor. Lukashenko'nun Umman ziyareti gizemini koruyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

