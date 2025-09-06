Trump, Belarus'un yakında çok sayıda tutukluyu serbest bırakabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus’un yakın zamanda çoğu siyasi nedenlerle tutuklanan yüzlerce kişiyi serbest bırakabileceğini açıkladı. Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te basın mensuplarına konuşan Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü ifade etti.

"GÜZEL BİR JEST"

Trump, Lukaşenko’nun daha önce 16 kişiyi serbest bırakmasını 'güzel bir jest' olarak söyledi ve Belarus lideri Lukoşenko için "çok saygı duyulan, güçlü bir lider" ifadesini kullandı.

"YAKIN GELECEKTE SERBEST BIRAKILACAKLAR"

Belarus’ta yaklaşık 1400 ila 1500 tutuklunun bulunduğunu belirten Trump, bu kişilerin önemli bir kısmının siyasi tutuklu olduğunu söyledi. Trump, "Görünüşe göre yakın gelecekte serbest bırakılacaklar." dedi.