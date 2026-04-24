Çin'den İran'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından devam eden güvenlik riskleri sebebiyle, İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri ve güvenli bölgelere geçmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları tarafından yayımlanan bildiride, İran hava sahasının belirli bölümleri uçuşlara açılmış olsa da bölgesel durumun halen kırılganlığını koruduğu vurgulandı.

"HASSAS ALANLARDAN UZAK DURUN"

Vatandaşların azami dikkat göstermeleri gerektiği belirtilen uyarıda, devlete ait kurumlardan, askeri nitelikteki tesislerden ve benzeri hassas alanlardan uzak durulması istendi. Çin makamları, vatandaşlarına en kısa sürede İran'dan ayrılarak güvenli bölgelere geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ülkede kalmaya devam eden kişilerin ise olası acil durumlarda vakit kaybetmeden yerel emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri ve Çin diplomatik temsilciliklerinden yardım talep etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

KONSOLOSLUK DESTEĞİ UYARISI

Yayımlanan metinde ayrıca, mevcut güvenlik uyarılarına rağmen İran'a gitmeyi tercih eden vatandaşların yoğun güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabileceği ve bu durumdaki kişilerin konsolosluk desteği alma imkanından mahrum kalabileceği kaydedildi.

Çin makamları, ABD ve İsrail saldırılarının başlamasından bir gün önce, 27 Şubat tarihinde de İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu. (AA)