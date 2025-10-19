Almanya Başbakanı Merz’in göçmenlerle ilgili sözlerine karşı gösteri düzenlendi

Berlin’de binlerce kişi, Başbakan Friedrich Merz’in göçmenlerle ilgili “Şehir görüntüsünde hâlâ bir sorun var” şeklindeki açıklamasını telefon ışıkları ve çakmaklarla protesto etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, Başbakan Friedrich Merz’in göçmenlerle ilgili açıklamalarını protesto etmek için Brandenburger Tor önünde toplandı. Göstericiler, ellerinde telefon ışıkları ve çakmaklarla oluşturdukları “ışık denizi”yle ırkçılığa karşı dayanışma mesajı verdi.

Etkinlikte konuşanlar, Merz’i sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile arasına mesafe koymamakla eleştirdi.

Bir konuşmacı, “Babam Kürt, o şehir görüntüsünde sorun ben miyim?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Etkinliği organize edenler arasında "Ebeveynler sağcılara karşı" ve “El Ele” gibi, ırkçılık karşıtı ve açık bir toplum yanlısı oluşumlar da yer aldı. Organizatörler, çağrı metninde Başbakan Merz, "Sen şehir görüntüsü istiyorsun. İşte sana ışıklı şehir görüntüsü" ifadelerine yer verdi.

Gösteriyi düzenleyenler katılımcı sayısını yaklaşık 5 bin olarak açıklarken, polis maksimum bin 800 kişinin eylemde yer aldığını bildirdi.

Kaynak:ANKA

