Sosyalist başkan çağrı yaptı! ABD’deki Starbucks grevi dalga dalga yayıldı

New York Belediye Başkanı seçilen ABD’nin ilk sosyalist ve Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani’nin boykot çağrısı, Starbucks mağazalarındaki grevi genişletti.

Mamdani'den grevdeki Starbucks çalışanlarına destek

Starbucks sendikası, grevin ülke genelinde 30'dan fazla mağazaya yayıldığını, son iş bırakmanın New York City'nin sosyalist Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin zincirin boykot edilmesi çağrısının ardından New York Albany’de bulunan bir mağazada yaşandığını açıkladı.

GREVE EN AZ BİN ÇALIŞAN KATILDI!

Grev Cleveland, Memphis ve Springfield, Missouri dahil olmak üzere yaklaşık 25 ABD şehrinde bulunan mağazalara yayılırken greve en az bin çalışanın katıldığı ifade edildi.

New York'ta yeni dönem nasıl olacak? Mamdani'nin vaatleri ekonomik olarak uygulanabilir mi?

Sendika üyeleri, Starbucks'ın yıllık promosyonu olan ve mağazanın yılbaşı içeceklerinden sipariş veren herkese yeniden kullanılabilir bir bardak dağıttığı "Kırmızı Bardak Günü" nedeniyle geçtiğimiz hafta greve çıktı. Starbucks'ta sendikalı çalışanlar şirketi, sendika kırma geçmişi ve adil bir sendika sözleşmesi imzalayamamakla suçlayarak “Kızıl Bayrak İsyanı” isimli bir protesto düzenledi.