Sosyalist başkan çağrı yaptı! ABD’deki Starbucks grevi dalga dalga yayıldı

Amerika’da New York Belediye Başkanı olarak seçilen sosyalist Zohran Mamdani’nin boykot çağrısının ardından Starbucks mağazalarındaki grev tüm ülkeye yayıldı.

New York Belediye Başkanı seçilen ABD’nin ilk sosyalist ve Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani’nin boykot çağrısı, Starbucks mağazalarındaki grevi genişletti.

Starbucks sendikası, grevin ülke genelinde 30'dan fazla mağazaya yayıldığını, son iş bırakmanın New York City'nin sosyalist Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin zincirin boykot edilmesi çağrısının ardından New York Albany’de bulunan bir mağazada yaşandığını açıkladı.

GREVE EN AZ BİN ÇALIŞAN KATILDI!

Grev Cleveland, Memphis ve Springfield, Missouri dahil olmak üzere yaklaşık 25 ABD şehrinde bulunan mağazalara yayılırken greve en az bin çalışanın katıldığı ifade edildi.

Sendika üyeleri, Starbucks'ın yıllık promosyonu olan ve mağazanın yılbaşı içeceklerinden sipariş veren herkese yeniden kullanılabilir bir bardak dağıttığı "Kırmızı Bardak Günü" nedeniyle geçtiğimiz hafta greve çıktı. Starbucks'ta sendikalı çalışanlar şirketi, sendika kırma geçmişi ve adil bir sendika sözleşmesi imzalayamamakla suçlayarak “Kızıl Bayrak İsyanı” isimli bir protesto düzenledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

