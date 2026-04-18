7 bin yıl önce buzlar tamamen erimişti: Bugün insanlık aynı sonla yüzleşiyor!

İklim krizi dünyayı her geçen gün daha sert etkilerken Grönland’ın derinliklerinden gelen son haberler bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Buffalo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen GreenDrill projesi kapsamında yapılan araştırmalar Prudhoe Dome buz örtüsünün yaklaşık 7 bin yıl önce tamamen yok olduğunu kanıtladı.

Uzmanların daha önce tahmin ettiğinden çok daha yakın bir tarihte gerçekleşen bu erime devasa buz kütlelerinin hafif sıcaklık artışlarına bile ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BUZ YÜZEYİNİN TAM 500 METRE ALTINA İNDİLER

Bilim insanları 2023 yılında dondurucu soğukta gerçekleştirdikleri keşif gezisi sırasında buz yüzeyinin tam 500 metre altına inerek kritik örnekler topladı. Ay’dan getirilen kaya örneklerinden bile daha az olan bu toprak parçaları tortuların en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını belirlemek için lüminesans tarihleme yöntemiyle incelendi.

Yapılan analizler sonucunda buzun altındaki minerallerin en son 6 bin ila 8 bin yıl önce gün ışığı gördüğü saptandı.

SICAKLIKLAR FELAKET SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Araştırmanın baş yazarı Dr. Caleb Walcott-George Holosen döneminin başlarında sıcaklıkların bugünkünden sadece 3 ila 5 derece yüksek olduğunu ve bu farkın buzları eritmek için yettiğini vurguladı.

Uzmanlar mevcut emisyon oranlarıyla 2100 yılına kadar aynı sıcaklık seviyelerine ulaşılabileceğine dair ciddi uyarılarda bulunuyor. Grönland’ın kuzeybatısındaki bu hassas bölgenin erimesi dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesi ve kıyı şehirlerinin sular altında kalması riskini doğrudan tetikliyor.

TEKNİK ARIZAYI AŞIP BİNLERCE YILLIK TOPRAĞA DOKUNDULAR

Sondaj çalışmaları ABD ordusunun nükleer füzeleri gizlemek için kullandığı Soğuk Savaş dönemi üssü Camp Century yakınlarında gerçekleştirildi. Zorlu hava koşulları ve teknik aksaklıklarla mücadele eden ekip son dakikada ucu değiştirilen matkaplar sayesinde ana kayaya ulaşmayı başardı.

Buffalo Bills maçlarındaki heyecana benzetilen bu kritik operasyon buz tabakasının altındaki sırları gün yüzüne çıkararak gelecekteki erime oranlarını tahmin etmek için en güvenilir somut veri noktalarını sağladı.

Yeni bir tedavi yolu başlıyor: Sinir onarımı artık mümkün mü?

BİLİM DÜNYASI İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Grönland buzullarının altındaki malzeme hedef alınarak yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan GreenDrill projesi iklim modellerinin doğruluğunu kanıtlamak için büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar ellerindeki örneklerin Grönland’ın geçmiş çevresine dair ipuçları içeren bir hazine sandığı olduğunu belirtiyor. Gelecek çalışmalarda buz altındaki bitki izlerinin de incelenmesi planlanırken bu verilerin yerel deniz seviyesi tahminlerini tamamen değiştirebileceği ifade ediliyor.