7 binden fazla odası bulunuyor: Her sabah binlerce kişi aynı anda uyanıyor

Malezya’da bulunan "First World Hotel & Plaza" lüks ve şatafatlı tasarımıyla değil devasa konaklama kapasitesiyle konaklama sektörünün kurallarını yeniden yazıyor. Sadece üç yıldızlı bir tesis olmasına rağmen barındırdığı oda sayısı bakımından dünyada yanına yaklaşabilen başka bir rakibi bulunmuyor.

Genting Highlands bölgesinde yükselen bu dev yapı her yıl Güneydoğu Asya'dan milyonlarca turisti ağırlayarak bir rekor makinesine dönüşmüş durumda.

UNVANINI KAPTIRMIŞTI: 7 BİN ODA KAPASİTESİYLE GERİ DÖNDÜ

2006 yılında kapılarını açtığında yaklaşık 6 bin oda kapasitesine sahip olan tesis bir dönem koltuğunu Las Vegas’taki ünlü Venetian Hotel’e kaptırmıştı. Ancak Malezyalı yatırımcı Genting Grubu’nun ikinci kule hamlesiyle 2015 yılında dengeler tamamen değişti. Yapılan kapasite artırımıyla toplamda 7 bin 351 odaya ulaşan otel dünyanın en büyük konaklama tesisi unvanını geri alarak o günden bu yana kimseye kaptırmadı.

HER GÜN TAM KAPASİTEYE YAKIN HİZMET VERİYOR

Dünya genelindeki rakipleri kadar popüler olmasa da bu dev tesis şaşırtıcı bir doluluk performansı sergiliyor. Küresel pandemi öncesinde yüzde 90 doluluk ortalamasıyla çalışan otel günümüzde de neredeyse her gün tam kapasiteye yakın hizmet veriyor.

Başkent Kuala Lumpur'a 50 kilometre mesafede bulunan tesis hem stratejik konumu hem de sunduğu geniş kitlelere hitap eden fiyat politikasıyla doluluk oranlarını koruyor.

TEMA PARKLARININ KALBİNDE YER ALIYOR: HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR

Tesisin bu kadar talep görmesinin arkasında eğlence merkezlerine olan doğrudan bağlantısı yatıyor. Bölgenin en büyük tema parklarına ve alışveriş merkezlerine geçiş imkanı sunan otel aynı zamanda Malezya’daki tek yasal kumarhane bölgesinin hemen yanında yer alıyor.

Yüksek konuk trafiğini yönetmek için geliştirilen otomatik giriş sistemleri ve her bütçeye uygun oda seçenekleri devasa oteli milyonlarca gezgin için vazgeçilmez kılıyor.

Bir futbol sahası kadar ama binlerce kişi yaşıyor: Bisiklet bile sürülmüyor

STANDART ODADAN DÜNYA KULÜBÜNE HER KESİME HİTAP EDEN BİNLERCE SEÇENEK

Otelin sunduğu 7 binden fazla oda farklı kategorilere ayrılmış durumda. İçerisinde 3 binden fazla standart odanın yanı sıra binlerce lüks oda ve özel kulüp konseptli süitler barındırıyor. Sadece zengin turistlere değil geniş bir kitleye odaklanan bu strateji tesisin sürdürülebilir başarısının anahtarı olarak görülüyor.

Devasa yapı modern dünyada büyüklüğün sadece gösterişten ibaret olmadığını sayısal verilerle kanıtlıyor.