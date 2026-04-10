Amazon eski Kindle modellerinin fişini çekiyor

Amazon eski Kindle modellerinin fişini çekiyor
Amazon, 2012 ve öncesi Kindle modellerine desteği sonlandırıyor; milyonlarca kullanıcı yeni içeriklere erişemeyecek, karar “elektronik atık” tartışmasını alevlendirdi.

Amazon, eski Kindle modellerine yönelik desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu değişiklik, söz konusu cihazlara sahip kullanıcıların Kindle mağazasındaki yeni içeriklere erişimini engelleyecek.

Şirketin açıklamasına göre 2012 ve öncesinde piyasaya sürülen modeller, 20 Mayıs itibarıyla güncelleme almayacak. Bu kapsamda Kindle Touch ve bazı Kindle Fire tablet cihazlar da etkilenecek. Yaklaşık 2 milyon e-okuyucunun bu durumdan etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Buna rağmen kullanıcılar, daha önce indirdikleri e-kitapları okumaya devam edebilecek. Ayrıca hesaplarına ve Kindle kütüphanelerine mobil ya da masaüstü uygulamalar üzerinden erişim sağlanabilecek. Amazon, aktif kullanıcıların yeni modellere geçişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli indirimler sunulduğunu da duyurdu. Öte yandan şirket, etkilenen cihazlarda fabrika ayarlarına sıfırlama yapılmasının cihazı tamamen kullanılamaz hale getirebileceği konusunda uyardı.

KULLANICILARDAN TEPKİ

Karar, kullanıcılar arasında tepkiyle karşılandı. Pek çok kişi, hâlâ çalışır durumdaki cihazların bu şekilde devre dışı bırakılmasını eleştirerek, bunun büyük ölçekte elektronik atık sorununu artırabileceğini savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

