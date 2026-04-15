Dönüm noktasını çoktan aştık! Dünya artık bizi taşıyamayacak

Gezegenimiz artık bizi destekleyemiyor. İnsanlık sınırı aştı. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacı Corey Bradshaw'ın yeni bir çalışmasına göre, sorun nüfus artışı değil, kaynak tüketimi.

Ekolojistler, bir ortamın bir popülasyonu sürdürme yeteneğini maksimum taşıma kapasitesi olarak tanımlarlar. Bu, mevcut kaynaklara ve bu kaynakların yenilenme hızına bağlı olarak, belirli bir türün uzun vadede hayatta kalabilecek birey sayısının bir tahminidir.

BORÇLU GEZEGEN

Gezegenimiz zaten destekleyebileceğinin çok ötesinde. Bu, insanlığın "borç altına girdiği" anlamına geliyor.

Homo sapiens, teknoloji yoluyla çözüm bulma ve özellikle fosil yakıtların kullanımı yoluyla doğal kaynakların yenilenmesinin sınırlamalarının üstesinden gelme eğilimi sayesinde, taşıma kapasitesinin sınırlarını zorlamada çok başarılı bir türdür.

Dünyanın maksimum taşıma kapasitesi yaklaşık 12 milyar insandır. Şu anki 8 milyar civarı insan sayısı sorun teşkil etmemeli. Ancak bu, kaynakların hızla artan tüketiminden kaynaklanıyor. Nüfus artışı yavaşlıyor, eğri düzleşiyor ancak kırmızı çizgiyi çoktan geçtik.

Çalışmanın yazarları, bunun aşırı tüketim sorunlarını açıklamaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Örneğin, bu yılın ocak ayında Birleşmiş Milletler (BM), su kaynakları konusunda iflas ettiğimizi belirtti. Rapora göre, hayvan popülasyonları, kaynaklar için rekabette bize ayak uyduramadıkları için azalıyor. Bu durum, insan kaynaklı ısınmaya neden olan ve dünya çapındaki ekosistemleri bozan fosil yakıtların yakılmasıyla daha da kötüleşiyor.

Araştırmanın yazarları, "Toprak, su, enerji, biyolojik çeşitlilik ve diğer kaynakların kullanımına ilişkin sosyokültürel uygulamalarda temel bir revizyon yapılmadığı sürece, Dünya ne gelecekteki ne de mevcut insan nüfusunu destekleyebilir" diye yazdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

