MHP'den 'Ahmetler makama' hatırlatması

Dün Silivri'deki yeni duruşma binasında görülen, 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Kararda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "özel belgede sahtecilik" suçlamasından beraat, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 günlük hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca HAGB, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

FETİ YILDIZ'DAN 'AHMETLER MAKAMA' HATIRLATMASI

Dün kurulan hükümlerin ardından bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız, Ahmet Özer hakkında verilen kararın makamına, yani belediye başkanlığı koltuğuna geri dönmesine engel oluşturmayacağını söyledi.

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "özel belgede sahtecilik" suçlamasından beraat kararı verildi. Özer, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz."

BAHÇELİ: ÖCALAN UMUDA, AHMETLER GÖREVE, DEMİRTAŞ EVİNE DÖNMELİ

Bu sözler MHP lideri Bahçeli'nin 'Ahmet makama' sözlerine bir hatırlatma mahiyetinde oldu. İmralı Sürecini başlatan Bahçeli 'Öcalan umuda, Demirtaş yuvaya, Ahmetler makama' ifadelerini kullanmış, süreç boyunca bu sözlerini birçok defa dile getirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç yasası teklifini imzalamasının ardından yaptığı açıklamada da bu konuya değinmiş, Ahmet Özer için "makamına iade edilmesi" yönündeki çağrısını yinelemişti.

Bahçeli o açıklamasında, "Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.