Ahmet Özer’den karar sonrası ilk açıklama: Göreve dönüşümün önünde engel değil

Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ve belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davada bugün karar duruşması görüldü.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen yargılama kapsamında iki eylemden beraat ederken, "görevi ihmal" suçlaması nedeniyle 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Özer hakkında memuriyetten yasaklama kararı da verildi.

İHALEYE FESAT VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİKTEN BERAAT ETTİ

Ahmet Özer, kararın ardından yaptığı açıklamada iddianamede yer alan 30 ve 31'inci eylemler kapsamında yargılandığını belirterek, bu iki suçlamadan da beraat ettiğini söyledi.

Özer, söz konusu suçlamaların "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" olduğunu ifade ederek, her iki başlıkta da hakkında beraat kararı verildiğini söyledi.

"GÖREVİ İHMALDEN 8 AY 10 GÜN CEZA ALDIM"

Buna karşın Özer, iddianamede yer almayan bir "görevi ihmal" suçlaması üzerinden 8 ay 10 gün hapis cezası aldığını belirtti.

Bilirkişi raporlarına da değinen Özer, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı geçmişi bulunan bilirkişilerin hazırladığı raporlarda söz konusu işlemlerle ilgili herhangi bir dahlinin bulunmadığının belirtildiğini söyledi. Bir başka bilirkişi raporunda ise kendisinin dahli olmadığı ifade edilmesine rağmen "görevi ihmal" değerlendirmesi yapıldığını belirterek, “Maalesef görevi ihmalden 8 ay 10 gün bir ceza aldım. Bu ceza da uygulanması ertelenmiş oldu, bir çeşit yok hükmünde.” açıklamasında bulundu.

"BU KARAR GÖREVE DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDE ENGEL DEĞİL"

Kararı değerlendiren Özer, bütün suçlamalardan beraat etmeyi beklediğini ifade etti. Özellikle iddianamede yer alan iki eylemden beraat ettiğini, buna rağmen farklı bir suçlama üzerinden ceza verilmesinin kendisi açısından hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Özer, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle verilen cezanın göreve dönüşünün önünde engel oluşturmadığını belirtti.

DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARININ CEZALARINA TEPKİ

Ahmet Özer, aynı duruşmada diğer belediye başkanları hakkında verilen cezaların da kendisini üzdüğünü söyledi. Söz konusu cezaları ağır ve orantısız bulduğunu belirten Özer, tutuklu geçirilen sürelerin de dikkate alınarak beraat kararlarının çıkmasını beklediğini ifade ederek, "Hem bu konjonktüre, içinden geçtiğimiz sürece uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Oysa benim beklentim şuydu, içinden geçtiğimiz süreçte zaten o belediye başkanlarımız da içeride yattılar, cezalarının önemli bir kısmını içeride çekmiş oldular, bugün onlarla ilgili ben beraat bekliyordum. Fakat her birine ağır sayılabilecek cezalar verildi. Bu mevcut beklediğimiz barışçıl ortamı biraz gergin hale getirdi, sabote etmiş oldu. O nedenle de buradan üzgün ayrılıyorum." dedi. (ANKA)