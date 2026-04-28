Yeni Nesil İstihdam Platformu Personel.com Yayında

İSTANBUL — Küresel araştırmalar, çalışanların önemli bir bölümünün daha fazla esneklik talep ettiğini, serbest (freelance) ve proje bazlı işlerin hızla yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Ekonomik belirsizlikler ve artan yaşam maliyetleri de bireylerin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ihtiyacını güçlendiriyor. 35 milyonu aşkın kişiden oluşan işgücüne sahip Türkiye’de, özellikle Z Kuşağı üzerine yapılan araştırmalar, gençlerin büyük çoğunluğunun sabit mesai yerine daha özgür ve esnek çalışma modellerine yöneldiğini doğruluyor.

Bu ihtiyaç ve beklentilerin kesişim noktasında konumlanan Personel, günlük ve kısa süreli işlere erişimi kolaylaştıran yeni nesil bir dijital platform olarak hayata geçirildi. Garson, barista, satış danışmanı, temizlik personeli ve etkinlik görevlisi gibi pozisyonlara odaklanarak, hızlı gelir elde etmek isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunan platform; karmaşık başvuru süreçlerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar yalnızca birkaç adımda profil oluşturabiliyor, konum, saat aralığı ve iş türüne göre filtreleme yaparak kendilerine en uygun ilanlara anında ulaşabiliyor. Bu sayede iş arama süreci, zaman kaybettiren bir deneyim olmaktan çıkıp hızlı ve verimli bir sürece dönüşüyor.

Boş zamanlar gelire dönüşüyor

Personel yetkilileri platformla ilgili şu değerlendirmeyi paylaşıyor: “Günümüzde insanlar tek bir işyerine ve tam zamanlı bir işe bağlı kalmak istemiyor. Daha esnek, hızlı ve ihtiyaç odaklı çalışma modellerine yöneliyor. Personel ile bu dönüşüme yanıt veriyoruz. Kullanıcılarımızın boş zamanlarını kolayca gelire dönüştürebileceği, işverenlerin ise ihtiyaçlarına anında çözüm bulabileceği bir yapı kurduk.”

“Doğru İnsan, Doğru İş” anlayışıyla tasarlanan Personel.com, günlük işlerle sınırlı kalmayarak daha uzun vadeli iş fırsatları da sunuyor. Böylece farklı beklentilere sahip kullanıcılar için kapsamlı bir istihdam ekosistemi oluşturuyor. İş arayanların ücretsiz kullanabildiği platformdan, işverenler ise ihtiyaçlarına göre farklı paketlerden birini seçerek esnek ve uygun şekilde hizmet alabiliyor.

İşverenler için hız, çalışanlar için esneklik

Esnek çalışma modellerinin yükselişi yalnızca bireyler için değil, işletmeler için de önemli avantajlar sunuyor. Özellikle hizmet, perakende ve etkinlik sektörlerinde anlık personel ihtiyacı, işletmelerin en kritik operasyonel zorluklarından biri olarak öne çıkıyor.

Personel, işverenlere hızlı ve doğru eşleşme olanağı sunarak operasyonel verimliliği artırıyor. İşverenler ihtiyaç duydukları personeli kısa sürede bulurken, çalışanlar da yalnızca uygun oldukları zaman dilimlerinde çalışarak gelir elde edebiliyor. Bu çift taraflı fayda, platformun en güçlü değer önermelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mobil odaklı deneyimle iş bulma süreci dönüşüyor

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte iş bulma süreçleri de köklü bir değişim geçiriyor. Mobil öncelikli bir altyapıyla geliştirilen Personel.com, özellikle genç kullanıcıların alışık olduğu hızlı ve pratik deneyimi merkeze alıyor.

Platformun iOS ve Android uygulamaları üzerinden kullanıcılar, istedikleri yerden iş ilanlarına ulaşabiliyor, başvurularını saniyeler içinde tamamlayabiliyor ve geniş iş fırsatlarına kolayca erişebiliyor. Türkiye genelinde büyümeyi hedefleyen Personel.com, günlük ve esnek iş kategorisinde güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.