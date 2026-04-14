WhiteBIT’in Yerel Coin’i WBT, 15 Milyar Dolar Piyasa Değerine Ulaştı

İSTANBUL — Avrupa'nın lider kripto borsalarından WhiteBIT'in yerel coin'i WhiteBIT Coin (WBT), CoinDesk verilerine göre 15 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. İyi yapılandırılmış token ekonomisi ve küresel erişimin artması gibi gerekçelerle son dönemde %50 değer kazanan WBT, deflasyonist modeliyle en değerli kripto varlıklar arasına yerleşti.

En değerli 10 kripto varlıktan biri oldu

2022'de piyasaya sürülen ve geçtiğimiz yıl %1.780’den fazla artışla 64 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan WBT, kilometre taşlarına bir yenisini ekledi. WhiteBIT’in küresel büyümesi, WhiteBIT’in de parçası olduğu ve 8 şirketten oluşan küresel fintech ekosistemi W Group kapsamında atılan genişleme adımları ve güçlü kullanıcı desteğiyle, WhiteBIT Coin 2026’nın ilk çeyreğinde yükselişini sürdürerek 15 milyar dolarlık piyasa değeriyle CoinDesk’in en değerli kripto varlıklar listesinde onuncu sıraya yerleşti.

Avrupa merkezli şirketten yapılan açıklamada, düzenli geri alım ve yakma mekanizmalarının yanı sıra, ekosistem gelişimini destekleyen kilit açma işlemleriyle öne çıkan WBT’nin, arz genişlemesini uzun vadeli değer hedefiyle birleştiren coin ekonomisi modeliyle öne çıktığı belirtildi. Açıklamaya göre bu iyi tasarlanmış yapı, WhiteBIT’in istikrarlı yükselişinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

“WBT'nin büyümesindeki temel dinamikler, deflasyonist model ve erişilebilirlik”

WBT’nin piyasa değerine dair görüşlerini paylaşan W Group Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, “WBT’nin özünde disiplinli bir coin ekonomisi yatıyor. Deflasyonist modeli, işlem ücretleriyle finanse edilen düzenli geri alım ve yakma stratejisi, dünya çapında 35 milyon kullanıcıya hizmet veren ve WhiteBIT’in de parçası olduğu küresel fintech ekosistemi W Group ile entegrasyonu ve planlı kilit açma süreçleri, istikrarlı büyümesinin temelini oluşturuyor” dedi.

WBT’nin küresel genişlemesindeki bir diğer önemli unsurun erişilebilirlik olduğuna dikkat çeken Volodymyr Nosov, “Aralık 2025’te S&P Dow Jones Endeksleri tarafından S&P kripto endekslerine dahil edilen WBT, bu bilinirliğin etkisiyle işlevini WhiteBIT borsasında işlem yapan kullanıcılar için bir sadakat aracı olmanın ötesine taşıdı. Uyumluluk, inovasyon ve küresel genişleme vizyonuyla değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Topluluk, WhiteBIT’in vizyonunu ödüllendiriyor”

WhiteBIT’in yalnızca bir kripto varlık platformu değil, 150 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir finansal teknoloji ekosistemi olduğunun altını çizen WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “WhiteBIT TR kullanıcılarının da yakından takip ettiği kripto varlıkların başında gelen WBT, W Group’a dünya çapında duyulan güvenin göstergesi niteliğindeki başarılara bir yenisini ekledi” dedi.

WhiteBIT’in geçtiğimiz yıl hizmet olarak kripto (crypto-as-a-service) modeliyle kurumsal ürün gamını da genişlettiğini hatırlatan Onur Turan, “Son kullanıcıya hitap eden bir alım satım platformu olmanın ötesine geçerek yeni nesil finansın altyapı sağlayıcısı olma yönünde ilerliyoruz. Bu ölçekteki bir altyapı, doğru tasarlanmış ve doğru yönetilen bir yerel coin’i şart kılıyor. WBT de bu gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan bir performans gösteriyor. WhiteBIT TR olarak istikrarlı büyümesini sürdüren W Group ve WhiteBIT ekosisteminin önemli bir parçası olmaktan gurur duyuyor; WBT’nin büyümesini destekleyen tüm kullanıcılarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.