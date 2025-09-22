Robbie Williams İstanbul Konserine Sayılı Günler Kaldı

Pop müziğin efsane isimlerinden Robbie Williams, Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. 7 Ekim Salı akşamı Ataköy Marina’da gerçekleşecek konser, hem müzikseverler hem de organizasyon dünyası için yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Biletlerin Çoğu Tükendi

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri kısa sürede yoğun ilgi gördü. Etkinlik öncesinde satışa sunulan kategorilerin büyük bölümünün tükenmesi, Robbie Williams’ın Türkiye’deki güçlü hayran kitlesini bir kez daha ortaya koydu.

En Sevilen Şarkılarını Seslendirecek

Sanatçının konser repertuvarında “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” ve “Supreme” gibi dünya listelerinde zirveye çıkmış hit şarkılarının yer alması bekleniyor. Williams’ın sahne enerjisi ve sürpriz performanslarıyla İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atacağı öngörülüyor.

İstanbul İçin Özel Mesaj

Robbie Williams, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “İstanbul’da ilk kez sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir gece olacak” mesajını paylaşarak hayranlarının heyecanını daha da artırdı.

Konser Öncesi Beklenti Yüksek

Konser için geri sayım devam ederken, İstanbul’un farklı bölgelerinden binlerce müziksever Ataköy Marina’da buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik alanının sahil kenarında olması, izleyicilere eşsiz bir atmosferde konser deneyimi sunacak.

Robbie Williams İstanbul konseri için biletler hızla tükeniyor. Siz de unutulmaz bu gecede yerinizi almak için Atlantis Show web sitesini ziyaret edebilirsiniz..