Robbie Williams İstanbul Konserine Sayılı Günler Kaldı

Robbie Williams İstanbul Konserine Sayılı Günler Kaldı
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 7 Ekim’de Ataköy Marina’da sahne alacak. İlk kez İstanbul’da konser verecek olan sanatçı için geri sayım başladı.

Pop müziğin efsane isimlerinden Robbie Williams, Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. 7 Ekim Salı akşamı Ataköy Marina’da gerçekleşecek konser, hem müzikseverler hem de organizasyon dünyası için yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Biletlerin Çoğu Tükendi

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri kısa sürede yoğun ilgi gördü. Etkinlik öncesinde satışa sunulan kategorilerin büyük bölümünün tükenmesi, Robbie Williams’ın Türkiye’deki güçlü hayran kitlesini bir kez daha ortaya koydu.

En Sevilen Şarkılarını Seslendirecek

Sanatçının konser repertuvarında “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” ve “Supreme” gibi dünya listelerinde zirveye çıkmış hit şarkılarının yer alması bekleniyor. Williams’ın sahne enerjisi ve sürpriz performanslarıyla İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atacağı öngörülüyor.

İstanbul İçin Özel Mesaj

Robbie Williams, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “İstanbul’da ilk kez sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir gece olacak” mesajını paylaşarak hayranlarının heyecanını daha da artırdı.

Konser Öncesi Beklenti Yüksek

Konser için geri sayım devam ederken, İstanbul’un farklı bölgelerinden binlerce müziksever Ataköy Marina’da buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik alanının sahil kenarında olması, izleyicilere eşsiz bir atmosferde konser deneyimi sunacak.

Robbie Williams İstanbul konseri için biletler hızla tükeniyor. Siz de unutulmaz bu gecede yerinizi almak için Atlantis Show web sitesini ziyaret edebilirsiniz..

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Tanıtım Bülteni
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması