Restorex’ten yazın yıpranan saçlara onarıcı çözüm geldi

Restorex’ten yazın yıpranan saçlara onarıcı çözüm geldi
Yayınlanma:
2012 yılında “Speed&Strong” serisiyle pazara giren Restorex, sağlıklı saç uzamasına yönelik çözümleriyle tüketicilerin güvenini kazanmaya devam ediyor.

Dolgunlaştırıcı, besleyici, onarıcı ve nemlendirici formülleriyle güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olma ayrıcalığını artık herkes için ulaşılabilir bir gerçeğe dönüştürüyor. Son olarak Keratin & Argan Onarıcı Bakım Serisi’ni duyuran marka, güçlü aktifleriyle dikkat çeken yeni ürün ailesiyle özellikle yaz aylarında güneş, deniz ve havuz gibi dış etkenlerle yıpranan saçlara onarıcı çözümler sunuyor.

“Doğanın ve bilimin gücü birleştirerek saç bakımında kalıcı çözümler sunuyoruz”

Restorex Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, seriye dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Restorex olarak her zaman tüketicilerimizin beklentilerini aşan çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yazın saçları yıpratan dış etkenlere karşı geliştirdiğimiz Keratin & Argan Onarıcı Bakım Serisi, saçların kaybettiği gücü geri kazandırarak daha sağlıklı ve güçlü bir görünüme kavuşmalarını sağlıyor. Doğanın gücü ile bilimin ışığını birleştirerek saç bakımında kalıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“Restorex Keratin & Argan Onarıcı Bakım Serisi, trend içeriklerle zenginleştirilmiş inovatif formülüyle saç ve saç uçlarına etkili bakım yapıyor. Formülündeki keratin, kırılmalara karşı yoğun onarım sunarak saçları daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyor. Argan yağı ise saç tellerini derinlemesine besleyerek parlak, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.”

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Tanıtım Bülteni
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!