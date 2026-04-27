Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz: Sorun estetik değil, doğru tanı

Ancak uzmanlara göre bu görünüm, bazı durumlarda yalnızca estetik bir tercih değil, altta yatan bir sağlık durumunun işareti olabiliyor.

Göz kapağının açılıp kapanması, bu hareketi sağlayan kasların dengeli çalışmasıyla gerçekleşiyor. Gözün açılmasını sağlayan levator kası ile kapanmayı sağlayan kasların uyumlu çalışması, normal göz açıklığını oluştururken; bu dengedeki bozulmalar pitoz olarak adlandırılan göz kapağı düşüklüğüne yol açabiliyor.

Hafif pitoz vakalarının çoğu zaman “yorgun bakış” ya da çekici bir ifade olarak değerlendirildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, Brad Pitt ve Billie Eilish gibi isimlerde bu görünümün estetik bir unsur haline geldiğini, ancak her hastada aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Gizli pitoz vakaları atlanabiliyor

Klinik pratiğinde en sık karşılaşılan sorunlardan birinin hafif ve gizli pitoz olduğunu ifade eden Yılmaz, “Orta ve ileri düzey pitoz genellikle kolaylıkla teşhis ediliyor. Ancak hafif formlar çoğu zaman gözden kaçıyor. Özellikle gizli pitoz bulunan hastalarda kişi farkında olmadan kaşlarını yukarıda tutarak kapağı destekliyor. Bu durum, kapağın olduğundan daha normal görünmesine neden oluyor ve tanıyı zorlaştırıyor” dedi.

Bu hastalarda alın kasının sürekli aktif çalıştığını belirten Yılmaz, zamanla bu kompansasyon mekanizmasının hem yanlış değerlendirmelere hem de istenmeyen estetik sonuçlara zemin hazırlayabildiğini dile getirdi.

Botoks uygulamalarına dikkat

Yanlış planlanan estetik işlemlerin mevcut durumu daha belirgin hale getirebildiğine dikkat çeken Yılmaz, özellikle botoks uygulamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. “Bazı hastalarda alın kası göz kapağını destekleyen temel yapıdır. Botoks uygulaması bu kası gevşettiğinde destek ortadan kalkar ve kapak daha belirgin şekilde düşebilir. Bu nedenle hastalar zaman zaman işlem sonrası şikayetlerle başvurabiliyor” diye konuştu.

Tek başına göz kapağı estetiği yeterli olmayabilir

Göz kapağı estetiğinin her hastada aynı sonucu vermediğini belirten Yılmaz, pitozun gözden kaçtığı durumlarda yapılan müdahalelerin beklentiyi karşılamadığını söyledi. Bu tür durumlarda kapak pozisyonunun yeterince düzelmediğini, göz açıklığının istenilen seviyeye ulaşamadığını ve bakışların yorgun görünmeye devam edebildiğini ifade etti.

Kombine yaklaşımlar öne çıkıyor

Doğru tanı ve planlamayla daha başarılı sonuçlar elde edilebildiğini vurgulayan Yılmaz, bazı hastalarda göz kapağı estetiğine ek olarak uygulanan destekleyici işlemlerin etkili olabildiğini belirtti. “Uygun hastalarda yapılan ek uygulamalar, cilt kalitesini artırarak daha dengeli ve doğal bir görünüm sağlayabiliyor. Bu tür küçük dokunuşlar, sonucun genel kalitesini belirgin şekilde etkileyebiliyor” dedi.

Göz kapağı estetiğinin yalnızca deri fazlalığının giderilmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, her hastada kapak pozisyonu, kas fonksiyonu ve pitoz varlığının detaylı şekilde analiz edilmesinin önemine dikkat çekti.