OKX TR, Geleceğe Nefes'e ile 20 bin fidan bağışladı

Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşan, tüm Türkiye’yi etkileyen orman yangınlarının yaraları sarılmaya çalışırken, bu konuda sorumlu bir adım kripto para alım-satım platformu OKX TR’den geldi. OKX TR resmî hesaplarından yapılan açıklamada daha önce duyurulan 10 bin fidanlık bağışa ek 10 bin yeni fidan bağışıyla, 6 ilde toplam 20 bin fidan bağışı yapıldığı belirtildi.

YANGINLARDAN ETKİLENEN 6 ŞEHRE 20 BİN FİDAN DİKİLECEK

Açıklamada, OKX TR’nin daha önce duyurulan OKX TR Eren Burakhan Tekin Hatıra Ormanı’na ek olarak; Çanakkale, Manisa, Bursa, Bilecik ve Tekirdağ illerinde 10 bin fidan daha bağışlayarak toplamda 20 bin fidan bağışında bulunulduğu vurgulandı. Mesajda OKX TR’nin doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle, Türkiye’nin yeşiline nefes olmayı ve yarına kalıcı bir miras bırakmayı önemsediğine değinildi. OKX TR’nin Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı resmi platform Geleceğe Nefes işbirliğiyle yürüttüğü proje kapsamında, 6 şehirde toplam 20 bin fidan dikilecek. Bu projede, OKX TR Eren Burakhan Tekin Hatıra Ormanı'nın bakım ve güvenliğini ise Bergama Orman İşletme Müdürlüğü üstlenecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “OKX TR olarak sosyal konularda sorumluluk almayı önemsiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü katkılarıyla bugün dikilen fidanlar, yarın ormana dönüşecek. Tüm Türkiye’yi etkileyen yangınların açtığı yaraları sarmak için bugünden sorumluluk alıyor, altı ilimizin yeniden ağaçlandırılması amacıyla harekete geçiyoruz” dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA VE OGM’YE TEŞEKKÜR

OKX TR, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen Fidan Dikim Sertifikaları’nı da paylaştı. Sertifikalarda, Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi kapsamında, ülkemizde yanan ormanların yeniden tesis edilmesi amacıyla 6 ilde fidanların toprakla buluştuğu ifade edildi.

20 bin adet fidana çıkardıkları bağışın Geleceğe Nefes platformu aracılığıyla toprakla buluştuğunu belirten Mehmet Çamır, “Bu süreçteki desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Orman Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.



EREN BURAKHAN TEKİN’İN HATIRASI ORMANA DÖNÜŞECEK

Kripto varlık alım-satım platformu OKX TR, 10 bin fidan olarak duyurduğu ilk bağışını, yakın zamanda ani şekilde kaybettikleri ekip üyesi Eren Burakhan Tekin’e ithaf etmiş ve isminin 10 bin fidanla kurulacak hatıra ormanıyla yaşayacağını açıklamıştı.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Eren Burakhan Tekin arkadaşımızın kaybı bizi derinden yaraladı. İlk duyurumuzu, arkadaşımızın adını geleceğe taşıyacak OKX TR Eren Burakhan Tekin Hatıra Ormanı projesi odağında yapmıştık. Ağaçlandırma çalışmaları ile bakım ve korunmasını Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nün üstlendiği bu projeye ilişkin çalışmalarımızı da Geleceğe Nefes platformuyla sürdürüyoruz. Bu konuda gelişmeler yaşandıkça, OKX TR resmi iletişim kanallarından tüm kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”

