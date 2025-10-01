Kaleiçi Old Town Festivali 10 yaşında

Kaleiçi Old Town Festivali 10 yaşında
Antalya’da geçmişin izlerini bugünün ritmiyle harmanlayan tarihi kent merkezi Kaleiçi, 10’uncu kez dünya şehirlerine kapılarını açıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaleiçi, dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya’nın tarihi kent merkezi.

1984'te Uluslararası Turizm Yazarları Birliği’nce (FİJET) verilen ve “Dünya Turizm Oscarı” olarak adlandıran ‘Altın Elma’ turizm ödülünün sahibi olan yaşayan antik kent, dünya turizm trendlerinin değişmesi, ilgisizlik gibi nedenlerle neşesini yıllar içinde kaybetti. Muratpaşa Belediyesi, tam da böyle bir dönemde yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan bir turizmi geliştirmek için 2014’te Kaleiçi merkezli bir çalışma içine girdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne uzanan Kaleiçi hikayesini dünyayla paylaşmak için 2015’te festivali hayata geçirdi. Gündelik yaşamın sürdüğü tarihi kentlerle kalıcı ilişkiler kurma hedefiyle yola çıkan festival, kısa sürede küresel bir buluşmaya dönüştü. Festival, bugün 3 kıtaya yayılan bir kültür ağına dönüştü.

Her yıl rengarenk korteji, festival bandosu ve masalsı karakterleriyle Kaleiçi sokaklarını şenlendiren festival; edebiyat, resim, tiyatro, dans ve müziği de Kaleiçi’nin her köşesine taşıyor. Tarihi Balık Pazarı Meydanı’ndan Hıdırlık Kulesi’ne, Üç Kapılar’dan Yat Limanı’na yaşayan antik kentin farklı noktaları atölyeler, söyleşiler ve gösterilerle yaşayan bir sanat galerisi atmosferi sunuyor.

