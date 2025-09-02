İngiliz yıldız Imogen Thomas, estetik operasyonu için Dr. Salih Onur Basat’ı tercih etti

İngiliz yıldız Imogen Thomas, estetik operasyonu için Dr. Salih Onur Basat’ı tercih etti
Yayınlanma:
İngiltere’de uzun yıllardır televizyon ve sosyal medya dünyasında tanınan isimlerden Imogen Thomas, estetik operasyonu için Türk Estetik Cerrahı Op. Dr. Salih Onur Basat’ı tercih etti.

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahı, vücut şekillendirme, meme ve yüz estetiği başta olmak üzere gerçekleştirdiği çok sayıda başarılı operasyonlarıyla global çapta öne çıkarken; ulusal ve uluslararası dergi ve kongrelerde akademik çalışmalara imza atıyor.

Sağlık turizminde dünya çapında üçüncü sırada konumlanan Türkiye, global isimleri ağırlamaya devam ediyor. İngiltere’de uzun yıllardır televizyon ve sosyal medya dünyasında tanınan isimlerden biri olan Imogen Thomas, estetik operasyonu için Türkiye’ye geldi. 41 yaşındaki ünlü influencer, meme küçültme ameliyatı için dünyaca tanınan Op. Dr. Salih Onur Basat’ı tercih etti.

“Temel misyonum hastalarıma konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak”

Ameliyat sonrası sürecini sosyal medya hesaplarında paylaşmayı planlayan Imogen Thomas, başarılı doktorun alanındaki uzmanlığından ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki gelişmelerinden etkilendiğini belirtirken; Op. Dr. Salih Onur Basat ise şu açıklamada bulundu:

“Imogen Thomas gibi dünya çapında bilinen bir ismin Türkiye’yi tercih etmesi, ülkemizin sağlık alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor. Meme küçültme operasyonu yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir operasyon. Hastalarımıza daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak ise bizim temel misyonumuzu oluşturuyor.”

Ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara imza atıyor

Imogen Thomas’ın estetik tedavisi için Türkiye’yi tercih etmesi, ülkemizin estetik cerrahi alanında uluslararası arenadaki cazibesini bir kez daha ortaya koyuyor. Global ölçekte tercih edilen cerrahlar arasındaki yerini pekiştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Dr. Salih Onur Basat ise ulusal ve uluslararası önde gelen birçok dergi ve kongrede akademik çalışamalara imza atıyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahı, vücut şekillendirme, meme ve yüz estetiği başta olmak üzere gerçekleştirdiği çok sayıda başarılı operasyonlarıyla öne çıkıyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

