CUMHURİYET'İN 102. YIL COŞKUSU MALTEPE'DE YAŞANACAK
Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Maltepe’de 28 Ekim Salı günü, “Mübadil Davullarıyla Cumhuriyet Coşkusu” ile başlayacak. 102 yıllık bir geleneğin yeniden hayat bulacağı Maltepe’de Mübadil Davulları 28 Ekim Salı ve 29 Ekim Çarşamba günleri Beşçeşmeler Meydanı’nda cumhuriyetin ritmini tutacak.

29 Ekim’de Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde saat 20.00’de vatandaşların katılımıyla başlayacak meşaleli yürüyüş Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Sevilen müzik grubu Madrigal, saat 20.45’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konserde sahne alacak. Grup, seslendireceği eserlerle vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak olacak.

