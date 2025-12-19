E-İhracatın Şampiyonu Trendyol ile “Made in Türkiye” Ürünler Dünya Sahnesinde

E-ihracat yapmak isteyen Türk firmalarına, lojistikten vergi ve regülasyonlara, ödeme altyapılarından yabancı dil bariyerlerine kadar tüm zorlukları kolayca aşabilecekleri çözümler sunuyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde e-ihracat kategorisinde üst üste ikinci kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin üretim gücünü teknoloji altyapısıyla birleştirerek yerli üretici, esnaf ve KOBİ’ler için e-ihracatı kolaylaştıran adımlar atan Trendyol, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor. E-ihracat yoluyla oluşan ticaret hacminin önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirildi. Böylece hem döviz girdisi hem de istihdamla ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlandı.

Avrupa’dan Körfez’e 34 Ülkede Satış İmkanı

Trendyol’un sunduğu teknoloji altyapısıyla satıcılar, Trendyol üzerinden tek tıkla ürünlerini mikro ihracata açabiliyor. Trendyol, vergi kaydı, gümrükleme ve yerel ödeme sistemleri başta olmak üzere tüm entegrasyonları satıcılar adına üstleniyor. Böylece satıcılar, tıpkı komşu bir şehre ürün gönderiyormuş gibi, dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerine ulaşabiliyor. Satıcılar, ek bir entegrasyona gerek kalmadan Avrupa’da 27, Körfez Bölgesi’nde 6 pazara ve Azerbaycan’a uzanan geniş bir coğrafyada satış yapabiliyor.

Trendyol, iş ortaklarının e-ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmalarını desteklemek için teknoloji, lojistik ve pazarlama alanlarına son bir yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Trendyol’un Berlin, Bakü, Riyad ve Dubai’de ofisleri; Riyad, Dubai ve Romanya’da depoları bulunuyor. Yakın zamanda İstanbul Havalimanı’nda devreye giren yeni lojistik üssüyle bu global ağ daha da güçlendi.

Trendyol her ürün için talep, sezon, rota ve stok gibi yüzlerce parametreyi değerlendirerek en uygun lojistik senaryosunu hayata geçiriyor. 2 bini aşkın mühendis ve teknoloji uzmanı ile çağrı merkezi, katalog yönetimi, veri analiz sistemleri ve kişiselleştirme motorları dahil olmak üzere uçtan uca teknoloji geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm bu yatırımlar Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği, e-ihracatın genel ihracat içindeki payını 2028 yılına kadar yüzde 10’a çıkarma hedefine katkı sağlıyor. Trendyol, Türkiye’nin üretim gücünü teknoloji altyapısıyla birleştirerek yerli markaların yurt dışı pazarlarda daha görünür olmasına öncülük ediyor. E-ihracatı Türkiye ekonomisinin büyümesinde stratejik bir fırsat olarak gören Trendyol, yerli üreticilerin hikâyelerini sınırların ötesine taşımaya devam ediyor.

E-İhracatta Yerli Yapay Zeka Dil Modeli

Trendyol’un sunduğu e-ihracat altyapısı sayesinde Türkiye’nin her köşesindeki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’ler global birer oyuncuya dönüşme fırsatı yakalıyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yapay zeka dil modeli “Trendyol LLM”, e-ihracatın en büyük bariyerlerinden biri olan dil problemini ortadan kaldırıyor. Satıcıların platforma yükledikleri ürün bilgileri tek tıkla 10’dan fazla dile otomatik çevriliyor. Müşterilerden gelen sorular anında Türkçeye çevriliyor, cevaplar aynı hızla müşterinin kendi diline aktarılıyor. Budapeşte’deki bir müşteri Macarca sorusunu yazıyor, Denizli’deki üretici soruyu Türkçe okuyor, Türkçe cevaplıyor ve cevap müşteriye Macarca ulaşıyor. Bu teknoloji sayesinde Türk satıcılar, farklı kültürlerle kendi dillerinde iletişim kurarak müşteri deneyimini güçlendiriyor.

E-ticarete ve e-ihracata dair her konunun ele alındığı 3 bin saate yakın eğitim içeriği, Trendyol Akademi üzerinden satıcılara sunuluyor. Trendyol ayrıca yeni pazarlarda satıcıların daha hızlı müşteri kazanması için influencer kampanyalarından yerel ödeme sistemlerine, yerel reklam ve içerik stratejilerine kadar pek çok alanda destek sağlıyor. Eğitim içerikleri dijital pazarlamadan depo yönetimine, stok planlamasından sezon döngülerinde müşteri kazanımına kadar geniş bir yelpazede içgörü sağlıyor.

Trendyol Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Gerçekleştirdi

Trendyol, güçlü e-ihracat altyapısı sayesinde Kasım ayında gerçekleştirdiği kampanyalarla hem Türkiye’de hem de yurt dışında güçlü bir performans sergiledi. Trendyol, bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kampanyalarını Türkiye ile birlikte 15 ülkede aynı anda gerçekleştirdi. Böylece Kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve e-ihracat hacmiyle Trendyol satıcılarının işlerini Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladı.

Kasım ayında Trendyol’a toplam 2 milyarın üzerinde ziyaret gerçekleşirken, bunun 550 milyonundan fazlası yurt dışındaki kullanıcılardan geldi. Kasım ayı boyunca Trendyol satıcıları Türkiye ve uluslararası pazarlardaki müşterilerine toplam 140 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Trendyol’un Kasım ayında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyonu aştı.

Trendyol kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sundu. 15 ülkede eş zamanlı yürütülen kampanya döneminde Trendyol, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova’da alışveriş kategorisinde 1 numaralı uygulama oldu.

Orta Doğu ve Avrupa’dan Güçlü Talep

Üç büyük ilin ardından en çok e-ihracat yapan satıcıların bulunduğu ilk üç şehir Bursa, Denizli ve Gaziantep olurken; uluslararası pazarlarda en fazla alışveriş yapılan şehirler Riyad, Bükreş ve Bakü oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar toplamında en yüksek satış performansını ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri’deki satıcılar gösterdi.

Rakamlarla Trendyol’un E-İhracat Başarısı