Zubkov'un kramponlarının sırrı çözüldü
Beşiktaş'ın 3-1 öne geçtiği maçta Trabzonspor eşitliği sağlayarak sahadan 3-3'lük skorla ayrılmayı bildi. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 38. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.
Bordo-mavili takımın iki golünü atan Oleksandr Zubkov, maç sonrası değerlendirmelerde bulunurken herkesin merak ettiği krampon konusunu da aydınlattı.
"3 GEREKSİZ GOL"
Zubkov, ilk yarıda yapılan hatalara dikkat çekerek şunları söyledi ve “İlk yarı aslında düşündüğümde 3 tane gereksiz gol yedik. 3 hatadan gol yedik. Sonrasında tabii kolay olmadı ama grup olarak birliğimizi koruyabildik. Yenebilirdik durumdaydık ama olmadı.” dedi.
KRAMPONLARINI 2 KEZ DEĞİŞTİRDİ
Ukraynalı oyuncu ayrıca krampon değişikliğine değinerek, “Bugün 2 kez kramponlarımı değiştirdim ve sonunda doğru kramponlarla golü buldum.” ifadelerini kullandı.