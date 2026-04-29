Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yaptı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR'UN SÜPER LİG KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, son maçında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 2. olma şansını kaçırdı.
Trabzonspor, ligde kalan 3 maçında Göztepe, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

