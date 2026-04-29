Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları başladı
Yayınlanma:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yaptı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR'UN SÜPER LİG KARNESİ
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, son maçında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 2. olma şansını kaçırdı.
Trabzonspor, ligde kalan 3 maçında Göztepe, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.