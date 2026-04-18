Selçuk İnan: Galibiyeti hak eden taraftık

Yayınlanma:
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu. İnan açıklamasında, ''Galibiyeti hak eden taraftık diye düşünüyorum. Son dakikada da olsa bir puanını aldığımız için 'kötünün iyisi' diye mutlu olduk. Ama futbol böyle güzel." dedi.

Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, son üç haftada zorlu karşılaşmalar oynadıklarını belirterek, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

''GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK''

Bu süreçte oynanan Başakşehir, Galatasaray ve Göztepe maçlarında iyi performans ortaya koyduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:
"Bir yerde çok mutluyum, futbolcularımın göstermiş olduğu performans ve gelecek adına bize fazlasıyla umut vermelerinden dolayı. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Çok mutluyum onların adına, bir yanda da biraz üzgünüm. Çünkü üç tane maçı da kazanmaya yakın taraftık. Kazanmayı da hak ettik diyebilirim. Olmadı. Bugünün özelinde Göztepe, ligin en dirençli, en güçlü takımlarından biri. Bunu biliyoruz. Teknik olarak sahada top rakipteyken ve top bizdeyken ne çalıştıysak sahaya hepsini yansıttı oyuncularımız. Galibiyeti hak eden taraftık diye düşünüyorum. Son dakikada da olsa bir puanını aldığımız için 'kötünün iyisi' diye mutlu olduk. Ama futbol böyle güzel."

PENALTI POZİSYONUNU İZLEMEDİ

İnan, bir gazetecinin taktiksel değişikliklerine yönelik yorum yapması üzerine, oyuncuların farklı pozisyonlarda değerlendirilmesinin planlı bir tercih olduğunu, bu kararın risk değil, maç öncesi analizlere dayalı bir uygulama olduğunu kaydetti.
Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunmak istemediğini dile getiren İnan, pozisyonu henüz izlemediğini söyledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
