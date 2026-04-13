Okan Buruk'un en büyük hatasını açıkladı

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, lider Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında aldığı 1-1’lik beraberliği değerlendirdi.

Kerimoğlu, maçın özellikle ikinci yarısındaki oyun anlayışını eleştirerek teknik direktör Okan Buruk’u hedef aldı.

“HOCA’YA YAZAR”

Kerimoğlu, “Galatasaray’ın aldığı beraberlik sürpriz bir sonuç. Kocaelispor’un hakkını teslim ediyorum ama herkesin beklentisi Galatasaray’ın 3 puan almasıydı. İlk yarı doğru, ikinci yarı yanlış oynandı. Kaybedilen puan, oyun ve değişiklikler Okan Hoca’ya yazar” ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HATASI..."

Galatasaray’ın ilk 30-35 dakikada ön alan baskısı yaptığını ancak bunu sürdüremediğini belirten Kerimoğlu, Okan Buruk'un en büyük hatasının ise Osimhen varmış gibi oyunu kurduğuna vurgu yaptı. Tugay, “Osimhen’li oyunu devam ettirmek istediler ama sahada Osimhen yoktu. Böyle olunca Kocaelispor rahat hücum yaptı” dedi.

Kerimoğlu, fikstürün öneminin olmadığını vurgulayarak, “Ben Galatasaray ve Fenerbahçe’ye baktığımda oyun gücüne ve oyuncu kalitesine bakarım. Galatasaray’ın evinde Kocaelispor’a 2 puan bırakacağını kimse tahmin etmezdi. Fenerbahçe lig sonuncusu Karagümrük’ü yenseydi liderdi” sözleriyle zirve yarışındaki kritik tabloya dikkat çekti.