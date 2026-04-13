Galatasaray'da beklenen oldu: Beraberlik sonrası yönetim kararını verdi

Yayınlanma:
Kocaelispor karşısında alınan beraberlik Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Kemerburgaz'a çıkartma yapacak olan yönetim, futbolcular ve teknik ekiple toplantı yapacak.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor’la karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

PUAN FARKI 2’YE İNDİ

Geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor mağlubiyetinin üstüne Kocaelispor’la da berabere kalınması şampiyonluk yolunda işleri karıştırdı. Fenerabahçe’nin Kayserispor’u mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 2’ye indi.

YÖNETİM KEMERBURGAZ’A ÇIKARMA YAPACAK

Art arda alınan kötü sonuçlar ve ortaya konan etkisiz oyundan rahatsız olan Galatasaray yönetimi harekete geçti. Yönetimin, bu hafta içerisinde teknik heyet ve futbolcularla toplantı yapması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER SEZON SONUNA ERTELENDİ

Yönetim ayrıca takımın şampiyonluk mücadelesine odaklanabilmesi adına transfer ve sözleşme uzatma görüşmelerini sezon sonuna ertelemeye karar verdi.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

