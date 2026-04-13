Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliği şampiyonluk yarışında işleri karıştırdı.

Sarı-kırmızılılar her ne kadar haftayı lider tamamlasa da Fenerbahçe’nin Kayserispor’u mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 2’ye kadar indi.

VIP KOLTUK PAYLAŞIMI İSYAN ÇIKARDI

Alınan kötü sonuçlar Galatasaray cephesinde moralleri bozarken bir paylaşım kriz çıkardı. Yeni sezon öncesi VIP koltukları satışa sunmaya hazırlanan Galatasaray paylaşımında “Şampiyonluk yolunda yeni zaferlerimize VIP koltuklarımızda eşlik etmeniz için genel satış dönemi bugün saat 17.00’de Passo Mobil Uygulaması, Passo.com.tr ve RAMS Park VIP Loca Ofisi’nde başlıyor” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK’A TEPKİ

Ancak Kocaelispor beraberliğinin hemen ardından yapılan bu paylaşım taraftarların tepkisine yol açtı. Paylaşımın altına yorum yağdıran taraftarlar özellikle teknik direktör Okan Buruk’a yüklendi.

DERBİ ÖNCESİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. 31. haftada ise Fenerbahçe derbisi oynanacak.