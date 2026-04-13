Galatasaray’ın şampiyonluk mesajı isyan çıkardı: Taraftarlar demediğini bırakmadı

Kocaelispor'la berabere kalan Galatasaray'ın VIP koltukları satışa sunmadan önce yaptığı paylaşım isyan çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırarak yönetime ve takıma yüklendi.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliği şampiyonluk yarışında işleri karıştırdı.

Sarı-kırmızılılar her ne kadar haftayı lider tamamlasa da Fenerbahçe’nin Kayserispor’u mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 2’ye kadar indi.

VIP KOLTUK PAYLAŞIMI İSYAN ÇIKARDI

Alınan kötü sonuçlar Galatasaray cephesinde moralleri bozarken bir paylaşım kriz çıkardı. Yeni sezon öncesi VIP koltukları satışa sunmaya hazırlanan Galatasaray paylaşımında “Şampiyonluk yolunda yeni zaferlerimize VIP koltuklarımızda eşlik etmeniz için genel satış dönemi bugün saat 17.00’de Passo Mobil Uygulaması, Passo.com.tr ve RAMS Park VIP Loca Ofisi’nde başlıyor” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK’A TEPKİ

Ancak Kocaelispor beraberliğinin hemen ardından yapılan bu paylaşım taraftarların tepkisine yol açtı. Paylaşımın altına yorum yağdıran taraftarlar özellikle teknik direktör Okan Buruk’a yüklendi.

DERBİ ÖNCESİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. 31. haftada ise Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!