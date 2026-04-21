Lois Diony şaşırttı

Manisa Futbol Kulübü'nde Fransız golcüsü Lois Diony rüzgarı esiyor.

TFF 1'inci Lig'de küme düşen Serikspor'u evinde 1-0 yenerek 3'te 3 yapan ve bitime 2 maç kala play-off umutlarını koruyan Manisa Futbol Kulübü'nün Fransız golcüsü Lois Diony bu sezon attığı gollerle takımına adeta hayat verdi.

PERFORMANSIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sezon başında Bandırmaspor'dan gelen 33 yaşındaki forvet 36 lig maçında 19 kez fileleri sarstı. Gol krallığında ise şu an 3'üncü sırada yer alan Diony, Manisa FK'nın son haftalarda yükselişe geçmesinde de büyük pay sahibi oldu.

manisa-fkda-diony-ruzgari-1270611-378151.jpgSon Serikspor maçında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren oyuncu 4 de asist yaptı. Diony, Manisa FK'nın attığı 51 golün 23'üne direkt katkı koydu. Oynanacak Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor müsabakalarında yine takımının en önemli kozu olacak Fransız golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Manisa ekibinde lig bitiminde Diony ile yola devam etmek için masaya oturacağı ifade edildi.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

