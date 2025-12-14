Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından Portekiz’in Lagoa kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası’nda Türkiye, 7 kategoride toplam 30 milli atletle mücadele etti. Büyük kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Can, 25:13’lük derecesiyle 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Keya'dan doğan ve daha sonra Türk vatandaşı olan Milli atlet bu sonuçla Avrupa Kros Şampiyonası’nda üst üste 2’nci kez bronz madalya alma başarısı göstermiş oldu. Yasemin Can daha önce Avrupa Kros Şampiyonası kariyerinde bireyselde 4 altın ve 1 bronz, takım halinde ise 2 bronz madalya kazanmıştı.

YASEMİN CAN: ÜLKEM İÇİN BÜYÜK BAŞARI

Şampiyona ’da 3’üncü olduğu için mutlu olduğunu kaydeden milli atlet Yasemin Can, “Bu ben ve ülkem için büyük bir başarı. 'Belki altın madalya alabilirim' diye düşünüyordum ama alamadım. Yine de altın madalya elde edene kadar bu sonuçtan çok mutluyum” diye konuştu.

KARADAĞ: SPORCULARIMIZI, ALINLARINDAN ÖPÜYORUZ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, milli sporcuların zor bir parkurda mücadele ettiklerini belirterek, “Ciddi şekilde zorlanmalarına rağmen genelde de iyi dereceler elde ettiler. Hepsinden çok memnunuz. Bununla birlikte Yasemin Can, daha önce Avrupa şampiyonu olmuş bir atletimiz. Bu yarışa maalesef hastalık ve sakatlıktan sonra geldi. Bu yarışta 3’üncü oldu. Bütün Avrupa'nın önünde 3’üncü olarak bir madalya kazanmış oldu. Takımdaki diğer arkadaşlarımız da ön sıralarda gelebildiler. Kadın takımımız da gayet iyi yarıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Diğer 6 kategorideki çocuklarımız da, sporcularımız da çok başarılı dereceler elde ettiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz. Ülkemizi güzel bir şekilde temsil ettiler” diye konuştu.

Avrupa Kros Şampiyonası’nda mücadele eden milli atletlerin dereceleri şöyle açıklandı :

Büyük kadınlar:

3’üncü Yasemin Can – 25:13

13’üncü Ruken Tek – 25:57

35’inci Nursena Çeto – 26:41

46’ncı Bahar Yıldırım – 27:15

49’uncu Derya Kunur – 27:21

(Takım halinde 6’ncı)

Büyük erkekler:

61’inci Ayetullah Aslanhan – 24:12

65’inci Ersin Tekal – 24:29

66’ncı Azat Demirtaş – 24:33

73’üncü Abdülhalik Çağıran – 25:38

(Takım halinde 11’inci)

Karışık Bayrak Takımı

14’üncü Mevlüt Aras, Damla Çelik, Recep İstek, Tuğba Toptaş – 18:20

Kadınlar U23:

32’nci Sıla Bayır – 21:41

41’inci Merve Karakaya – 21:52

47’nci Buse Mayda – 21:57

59’uncu Gamze Altuntaş – 23:05

(Takım halinde 10’uncu)

Erkekler U23:

43’üncü Diyar Ergüven – 18:56

57’nci Enbiya Yazıcı – 19:17

68’inci Cuma Özcan – 19:55

DNF – Ömer Faruk Bozdağ

(Takım halinde 13’üncü)

Kadınlar U20:

5’inci Edibe Yağız – 15:15

28’inci Elif Akçiçek – 15:51

40’ıncı Havva Efe – 16:00

66’ncı Döndü Kübra Boyraz – 16:27

DNF – Elif Naz Köseoğlu

(Takım halinde 7’nci)

Erkekler U20:

4’üncü Ali Tunç – 13:19

45’inci Atakan Enes Çiçek – 14:05

64’üncü Kıyasettin Kara – 14:15

91’inci Azat Özkan – 15:04

(Takım halinde 10’uncu)